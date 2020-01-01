ASUS представила видеокарты GeForce RTX 30 с водяным охлаждением

Разработанные в сотрудничестве с компанией EK®, видеокарты ASUS новой серии предназначены для систем с водяным охлаждением и совместимы с корпусами различных форм-факторов.

Компания ASUS сегодня представила видеокарты серии EKWB GeForce RTX™ 30, которые являются продуктом стратегического сотрудничества между ASUS и EK, и отмечаются надежной конструкцией, удобством установки и высокой производительностью. В новую серию видеокарт входят модели ASUS EKWB GeForce RTX 3070, 3080 и 3090, готовые к использованию с нестандартными жидкостными контурами.

GeForce RTX™ 30

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Новые видеокарты обладают компактной однослотовой конструкцией, которая обеспечивает совместимость с широким спектром корпусов, включая корпуса малого формфактора (SFF). Надежность решений обеспечивается за счет автоматизированного процесса производства (эксклюзивная технология Auto-Extreme) и тщательных тестов качества ASUS, а также использования высокоэффективной жидкостной системы охлаждения от EK с низким уровнем гидравлической задержки и разделением потоков.

Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 30 идеально подходят как для опытных пользователей, желающих получить надежное готовое решение для новой системы, так и для новичков, которым важна легкость сборки для построения своего первого ПК.

GeForce RTX™ 30

Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 3090 и 3080 созданы с использованием автоматизированного процесса производства (технология Auto-Extreme), который в частности обеспечивает пайку компонентов к печатной плате с чрезвычайно высокой точностью. Все видеокарты оснащены алюминиевой усилительной пластиной для предотвращения изгиба печатной платы и монтажной планки, изготовленной из нержавеющей стали марки 304 с лучшими антикоррозионными свойствами. Монтаж водяного блока выполняется ASUS во время производственного процесса, поэтому каждая видеокарта обеспечивает пользователям высокую производительность и надежность прямо из коробки.

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Компания EK разработала для решения ASUS водяной блок, оснащенный эффективной контактной пластиной из никелированной меди и эксклюзивной схемой с разделением потоков. Этот модуль гарантирует качественное охлаждение важных компонентов системы, независимо от скорости работы помпы и конфигурации потока. Прозрачная верхняя часть водоблока изготовлена ​​из литого акрила, что позволяет видеть движение охлаждающей жидкости. Полноцветную светодиодную подсветку видеокарты можно синхронизировать с подсветкой других устройств, совместимых с системой Aura Sync.

GeForce RTX™ 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS EKWB GeForce RTX™ 3090 ASUS EKWB GeForce RTX™ 3080 CUDA-ядра NVIDIA ® GeForce RTX™: 10496

Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X

Пропускная способность памяти: 19,5 Гбит/с

Версия PCIe ® : 4.0

1 x HDMI 2.1

3 x DisplayPort 1.4a CUDA-ядра NVIDIA ® GeForce RTX™: 8704

Видеопамять: 10 ГБ GDDR6X

Пропускная способность памяти: 19 Гбит/с

Версия PCIe ® : 4.0

1 x HDMI 2.1

3 x DisplayPort 1.4a ASUS EKWB GeForce RTX™ 3070 CUDA-ядра NVIDIA ® GeForce RTX™: 5888

Видеопамять: 8 ГБ GDDR6

Пропускная способность памяти: 14 Гбит/с

Версия PCIe ® : 4.0

1 x HDMI 2.1

3 x DisplayPort 1.4a

Напомним, ранее сообщалось, что компания Asus показала свой вариант «умных» часов (видео).