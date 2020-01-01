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ASUS представила видеокарты GeForce RTX 30 с водяным охлаждением

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Разработанные в сотрудничестве с компанией EK®, видеокарты ASUS новой серии предназначены для систем с водяным охлаждением и совместимы с корпусами различных форм-факторов.
GeForce RTX™ 30
GeForce RTX™ 30
asus

Компания ASUS сегодня представила видеокарты серии EKWB GeForce RTX™ 30, которые являются продуктом стратегического сотрудничества между ASUS и EK, и отмечаются надежной конструкцией, удобством установки и высокой производительностью. В новую серию видеокарт входят модели ASUS EKWB GeForce RTX 3070, 3080 и 3090, готовые к использованию с нестандартными жидкостными контурами.

GeForce RTX™ 30
GeForce RTX™ 30

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Новые видеокарты обладают компактной однослотовой конструкцией, которая обеспечивает совместимость с широким спектром корпусов, включая корпуса малого формфактора (SFF). Надежность решений обеспечивается за счет автоматизированного процесса производства (эксклюзивная технология Auto-Extreme) и тщательных тестов качества ASUS, а также использования высокоэффективной жидкостной системы охлаждения от EK с низким уровнем гидравлической задержки и разделением потоков.

Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 30 идеально подходят как для опытных пользователей, желающих получить надежное готовое решение для новой системы, так и для новичков, которым важна легкость сборки для построения своего первого ПК.

GeForce RTX™ 30
GeForce RTX™ 30

Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 3090 и 3080 созданы с использованием автоматизированного процесса производства (технология Auto-Extreme), который в частности обеспечивает пайку компонентов к печатной плате с чрезвычайно высокой точностью. Все видеокарты оснащены алюминиевой усилительной пластиной для предотвращения изгиба печатной платы и монтажной планки, изготовленной из нержавеющей стали марки 304 с лучшими антикоррозионными свойствами. Монтаж водяного блока выполняется ASUS во время производственного процесса, поэтому каждая видеокарта обеспечивает пользователям высокую производительность и надежность прямо из коробки.

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Компания EK разработала для решения ASUS водяной блок, оснащенный эффективной контактной пластиной из никелированной меди и эксклюзивной схемой с разделением потоков. Этот модуль гарантирует качественное охлаждение важных компонентов системы, независимо от скорости работы помпы и конфигурации потока. Прозрачная верхняя часть водоблока изготовлена ​​из литого акрила, что позволяет видеть движение охлаждающей жидкости. Полноцветную светодиодную подсветку видеокарты можно синхронизировать с подсветкой других устройств, совместимых с системой Aura Sync.

GeForce RTX™ 30
GeForce RTX™ 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ASUS EKWB GeForce RTX™ 3090

ASUS EKWB GeForce RTX™ 3080

  • CUDA-ядра NVIDIA® GeForce RTX™: 10496

  • Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X

  • Пропускная способность памяти: 19,5 Гбит/с

  • Версия PCIe®: 4.0

  • 1 x HDMI 2.1

  • 3 x DisplayPort 1.4a

  • CUDA-ядра NVIDIA® GeForce RTX™: 8704

  • Видеопамять: 10 ГБ GDDR6X

  • Пропускная способность памяти: 19 Гбит/с

  • Версия PCIe®: 4.0

  • 1 x HDMI 2.1

  • 3 x DisplayPort 1.4a

 

ASUS EKWB GeForce RTX™ 3070

 

  • CUDA-ядра NVIDIA® GeForce RTX™: 5888

  • Видеопамять: 8 ГБ GDDR6

  • Пропускная способность памяти: 14 Гбит/с

  • Версия PCIe®: 4.0

  • 1 x HDMI 2.1

  • 3 x DisplayPort 1.4a

 

Напомним, ранее сообщалось, что компания Asus показала свой вариант «умных» часов (видео).

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Теги: ASUS, видеокарты
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