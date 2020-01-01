ASUS представила видеокарты GeForce RTX 30 с водяным охлаждением
Компания ASUS сегодня представила видеокарты серии EKWB GeForce RTX™ 30, которые являются продуктом стратегического сотрудничества между ASUS и EK, и отмечаются надежной конструкцией, удобством установки и высокой производительностью. В новую серию видеокарт входят модели ASUS EKWB GeForce RTX 3070, 3080 и 3090, готовые к использованию с нестандартными жидкостными контурами.
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Новые видеокарты обладают компактной однослотовой конструкцией, которая обеспечивает совместимость с широким спектром корпусов, включая корпуса малого формфактора (SFF). Надежность решений обеспечивается за счет автоматизированного процесса производства (эксклюзивная технология Auto-Extreme) и тщательных тестов качества ASUS, а также использования высокоэффективной жидкостной системы охлаждения от EK с низким уровнем гидравлической задержки и разделением потоков.
Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 30 идеально подходят как для опытных пользователей, желающих получить надежное готовое решение для новой системы, так и для новичков, которым важна легкость сборки для построения своего первого ПК.
Видеокарты ASUS серии EKWB GeForce RTX 3090 и 3080 созданы с использованием автоматизированного процесса производства (технология Auto-Extreme), который в частности обеспечивает пайку компонентов к печатной плате с чрезвычайно высокой точностью. Все видеокарты оснащены алюминиевой усилительной пластиной для предотвращения изгиба печатной платы и монтажной планки, изготовленной из нержавеющей стали марки 304 с лучшими антикоррозионными свойствами. Монтаж водяного блока выполняется ASUS во время производственного процесса, поэтому каждая видеокарта обеспечивает пользователям высокую производительность и надежность прямо из коробки.
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Компания EK разработала для решения ASUS водяной блок, оснащенный эффективной контактной пластиной из никелированной меди и эксклюзивной схемой с разделением потоков. Этот модуль гарантирует качественное охлаждение важных компонентов системы, независимо от скорости работы помпы и конфигурации потока. Прозрачная верхняя часть водоблока изготовлена из литого акрила, что позволяет видеть движение охлаждающей жидкости. Полноцветную светодиодную подсветку видеокарты можно синхронизировать с подсветкой других устройств, совместимых с системой Aura Sync.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ASUS EKWB GeForce RTX™ 3090
ASUS EKWB GeForce RTX™ 3080
ASUS EKWB GeForce RTX™ 3070
Напомним, ранее сообщалось, что компания Asus показала свой вариант «умных» часов (видео).
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