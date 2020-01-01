Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11

Список довольно внушительный.

MIUI 12 дебютировал в начале этого года, и Xiaomi завершила выпуск стабильного обновления для большинства своих устройств. Обновление предлагает множество новых функций, в том числе улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамический постоянный дисплей, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.

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Xiaomi теперь обращает внимание на обновление Android 11. Он начинает развертывать MIUI 12 на базе Android 11, а стабильное обновление теперь распространяется на Redmi Note 9 Pro и Mi 10. Xiaomi производит одни из лучших дешевых телефонов Android, и приятно видеть, что производитель выпускает новые. обновление Android 11 раньше, чем обычно.

Итак, давайте посмотрим на список подходящих телефонов, которые планируется перейти на Android 11, и на то, когда ваше устройство может получить обновление.

Стабильное обновление Android 11 на основе MIUI 12 начало развертываться для Mi 10 и Redmi Note 9 в Индии в начале декабря. Однако обновление было снято с Redmi Note 9 Pro после того, как пользователи заметили множество ошибок.

Xiaomi также выпустила бета-версию для глобальных устройств Redmi K30 и серии Mi 9 в конце декабря. Начиная с 22 декабря, POCO начала поставлять бета-версию MIUI 12 Android 11 для POCO F2 Pro со стабильной сборкой, которая скоро будет выпущена. Мы обновим этот пост, когда получим дополнительную информацию о выпуске обновления Xiaomi для Android 11.

Это телефоны Xiaomi, POCO и Redmi, которые должны получить обновление MIUI 12 на базе Android 11:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

Xiaomi завершила выпуск обновления MIUI 12 для большинства телефонов в списке ниже. Поэтому, если вы используете какое-либо из устройств в списке, перейдите в настройки своего телефона, чтобы вручную загрузить MIUI 12:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Глобальное обновление MIUI 12: полный список подходящих телефонов

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У Xiaomi есть автономное ПЗУ для устройств, продаваемых за пределами Китая или Индии, и у этих глобальных устройств есть собственный график выпуска. На данный момент нет никаких указаний относительно того, когда эти телефоны начнут получать обновление Android 11, но Xiaomi завершила развертывание версии MIUI 12 на базе Android 10 для всех этих устройств:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Max 3

POCO F1

POCO X2

POCO F2 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7S

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi Y3

Redmi Y2

Redmi S2

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi