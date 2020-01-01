Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11
MIUI 12 дебютировал в начале этого года, и Xiaomi завершила выпуск стабильного обновления для большинства своих устройств. Обновление предлагает множество новых функций, в том числе улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамический постоянный дисплей, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.
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Xiaomi теперь обращает внимание на обновление Android 11. Он начинает развертывать MIUI 12 на базе Android 11, а стабильное обновление теперь распространяется на Redmi Note 9 Pro и Mi 10. Xiaomi производит одни из лучших дешевых телефонов Android, и приятно видеть, что производитель выпускает новые. обновление Android 11 раньше, чем обычно.
Итак, давайте посмотрим на список подходящих телефонов, которые планируется перейти на Android 11, и на то, когда ваше устройство может получить обновление.
Стабильное обновление Android 11 на основе MIUI 12 начало развертываться для Mi 10 и Redmi Note 9 в Индии в начале декабря. Однако обновление было снято с Redmi Note 9 Pro после того, как пользователи заметили множество ошибок.
Xiaomi также выпустила бета-версию для глобальных устройств Redmi K30 и серии Mi 9 в конце декабря. Начиная с 22 декабря, POCO начала поставлять бета-версию MIUI 12 Android 11 для POCO F2 Pro со стабильной сборкой, которая скоро будет выпущена. Мы обновим этот пост, когда получим дополнительную информацию о выпуске обновления Xiaomi для Android 11.
Это телефоны Xiaomi, POCO и Redmi, которые должны получить обновление MIUI 12 на базе Android 11:
Xiaomi завершила выпуск обновления MIUI 12 для большинства телефонов в списке ниже. Поэтому, если вы используете какое-либо из устройств в списке, перейдите в настройки своего телефона, чтобы вручную загрузить MIUI 12:
Глобальное обновление MIUI 12: полный список подходящих телефонов
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У Xiaomi есть автономное ПЗУ для устройств, продаваемых за пределами Китая или Индии, и у этих глобальных устройств есть собственный график выпуска. На данный момент нет никаких указаний относительно того, когда эти телефоны начнут получать обновление Android 11, но Xiaomi завершила развертывание версии MIUI 12 на базе Android 10 для всех этих устройств:
Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi
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