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Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11

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Список довольно внушительный.
Обновление уже доступно для некоторых телефонов
Обновление уже доступно для некоторых телефонов
ferra.ru

MIUI 12 дебютировал в начале этого года, и Xiaomi завершила выпуск стабильного обновления для большинства своих устройств. Обновление предлагает множество новых функций, в том числе улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамический постоянный дисплей, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.

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Xiaomi теперь обращает внимание на обновление Android 11. Он начинает развертывать MIUI 12 на базе Android 11, а стабильное обновление теперь распространяется на Redmi Note 9 Pro и Mi 10. Xiaomi производит одни из лучших дешевых телефонов Android, и приятно видеть, что производитель выпускает новые. обновление Android 11 раньше, чем обычно.

Итак, давайте посмотрим на список подходящих телефонов, которые планируется перейти на Android 11, и на то, когда ваше устройство может получить обновление.

Стабильное обновление Android 11 на основе MIUI 12 начало развертываться для Mi 10 и Redmi Note 9 в Индии в начале декабря. Однако обновление было снято с Redmi Note 9 Pro после того, как пользователи заметили множество ошибок.

Xiaomi также выпустила бета-версию для глобальных устройств Redmi K30 и серии Mi 9 в конце декабря. Начиная с 22 декабря, POCO начала поставлять бета-версию MIUI 12 Android 11 для POCO F2 Pro со стабильной сборкой, которая скоро будет выпущена. Мы обновим этот пост, когда получим дополнительную информацию о выпуске обновления Xiaomi для Android 11.

Это телефоны Xiaomi, POCO и Redmi, которые должны получить обновление MIUI 12 на базе Android 11:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi A3
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2
  • POCO M2 Pro

Xiaomi завершила выпуск обновления MIUI 12 для большинства телефонов в списке ниже. Поэтому, если вы используете какое-либо из устройств в списке, перейдите в настройки своего телефона, чтобы вручную загрузить MIUI 12:

  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 UD
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi 10X Pro 5G
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X 4G

Глобальное обновление MIUI 12: полный список подходящих телефонов

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У Xiaomi есть автономное ПЗУ для устройств, продаваемых за пределами Китая или Индии, и у этих глобальных устройств есть собственный график выпуска. На данный момент нет никаких указаний относительно того, когда эти телефоны начнут получать обновление Android 11, но Xiaomi завершила развертывание версии MIUI 12 на базе Android 10 для всех этих устройств:

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi Max 3
  • POCO F1
  • POCO X2
  • POCO F2 Pro
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9s
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7S
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi 6A
  • Redmi 6
  • Redmi Y3
  • Redmi Y2
  • Redmi S2

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi

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Теги: Xiaomi, Redmi, Pocophone, MIUI 12
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