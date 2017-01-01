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Xiaomi выпустила ультрабюджетный смартфон с емким аккумулятором

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Самая дешевая версия обойдется всего в 98 долларов.
Redmi 8
Redmi 8
xiaomi

Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A с 6,22-дюймовым экраном с разрешением HD+.

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За производительность отвечает процессор Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, 2/3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти.

Есть у смартфона и достоинства: разблокировка по лицу и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, зарядка по USB-C. В комплекте идёт адаптер на 10 Вт.

Стоит Redmi 8A с 2 ГБ оперативки $92, с 3 ГБ — $98. Старт продаж в Китае 29 сентября.

Напомним, ранее были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 11.

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Теги: Xiaomi, Redmi
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