Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 11

Обновление получат 30 моделей.

MIUI 11 выйдет в этом году xiaomi.cn

До свежей версии фирменной оболочки будет обновлено более 30 моделей.

Согласно информации китайского техноблога MyDrivers, Xiaomi уже утвердила список устройств, которые получат новую фирменную оболочку MIUI 11. В перечень вошли не только актуальные модели, вышедшие в этом и прошлом году, но и куда более старые гаджеты.

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Список устройств серии Mi:

Xiaomi Mi 8 и Mi 9;

Xiaomi Mi Mix, Mi Mix 2 и Mi Mix 2S;

Xiaomi Mi 6 и Mi 6X;

Xiaomi Mi Note 2 и Mi Note 3;

Xiaomi Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s и Mi 5s Plus;

Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3;

Xiaomi Mi Play.

Список устройств серии Redmi:

Redmi Note 7 и Note 7 Pro;

Redmi Note 6 и Redmi Note 6 Pro;

Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 6 Pro;

Redmi Note 5, Redmi Note 5A и Redmi Note 5 Pro;

Redmi 5, Redmi 5A и Redmi 5 Plus;

Redmi 4, Redmi 4A и Redmi 4X;

Redmi Note 4 и Redmi Note 4X;

Redmi 3S и Redmi 3X;

Redmi S2.

Сообщается, что интерфейс MIUI 11 должен стать ещё более плавным и удобным. Визуально оболочка будет восприниматься проще и легче. Некоторые доработки будут сделаны специально для складных устройств.

Точных сроков начала обновления смартфонов пока не сообщается, но ожидается, что дебют MIUI 11 состоится летом.

Напомним, Xiaomi выпустила обновление MIUI 10 летом 2018 года.

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