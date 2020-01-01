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MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi

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Новая версия оболочки уже доступна для скачивания.
MIUI 12 уже доступна для смартфонов
MIUI 12 уже доступна для смартфонов
iXBT.com

Последняя версия MIUI 12 предлагает множество новых функций. Некоторые из этих функций включают улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамическое постоянное отображение, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.

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Xiaomi выпускает стабильное обновление MIUI 12 для большого количества телефонов серий Redmi, POCO и Mi. Обновление предназначено для пользователей в Индии, Великобритании и на других рынках, и Xiaomi представит обновление для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.

На данный момент это телефоны, которые получили обновление по состоянию на 3 июля 2020 года:

  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi  K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2

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Если вы используете какой-либо из телефонов в списке выше, перейдите к настройкам телефона, чтобы вручную запустить обновление OTA.

Вот список телефонов, подтвержденных для получения глобального обновления MIUI 12. Телефоны первой волны сейчас получают обновления, и сейчас нет никаких сроков относительно того, когда начнутся обновления для телефонов второй волны.

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro 
  • Redmi K20 
  • Redmi K20 Pro 
  • Xiaomi Mi 10 Pro 
  • Xiaomi Mi 10 
  • Xiaomi Mi 10 Lite 
  • Xiaomi Mi Note 10 
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite 
  • Xiaomi Mi Note 3 
  • Xiaomi Mi 8 
  • Xiaomi Mi 8 Pro 
  • Xiaomi Mi 9 SE 
  • Xiaomi Mi 9 Lite 
  • Xiaomi Mi 8 Lite 
  • Xiaomi Mi Mix 3 
  • Xiaomi Mi Mix 2S 
  • Xiaomi Mi Mix 2 
  • Xiaomi Mi Max 3 
  • POCO F1 
  • POCO X2 
  • POCO F2 Pro 
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max 
  • Redmi Note 9 
  • Redmi Note 9s 
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8 
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro 
  • Redmi Note 7S 
  • Redmi Note 6 Pro 
  • Redmi Note 5 
  • Redmi Note 5 Pro 
  • Redmi 8 
  • Redmi 8 
  • Redmi 8A Dual 
  • Redmi 7 
  • Redmi 7A 
  • Redmi 6 Pro 
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi 6 
  • Redmi Y3
  • Redmi Y2 
  • Redmi S2

Xiaomi планирует выпустить стабильное обновление MIUI 12 для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi официально представила MIUI 12.

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Теги: Xiaomi, MIUI 12
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