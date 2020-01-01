MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi

Новая версия оболочки уже доступна для скачивания.

MIUI 12 уже доступна для смартфонов iXBT.com

Последняя версия MIUI 12 предлагает множество новых функций. Некоторые из этих функций включают улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамическое постоянное отображение, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.

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Xiaomi выпускает стабильное обновление MIUI 12 для большого количества телефонов серий Redmi, POCO и Mi. Обновление предназначено для пользователей в Индии, Великобритании и на других рынках, и Xiaomi представит обновление для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.

На данный момент это телефоны, которые получили обновление по состоянию на 3 июля 2020 года:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

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Если вы используете какой-либо из телефонов в списке выше, перейдите к настройкам телефона, чтобы вручную запустить обновление OTA.

Вот список телефонов, подтвержденных для получения глобального обновления MIUI 12. Телефоны первой волны сейчас получают обновления, и сейчас нет никаких сроков относительно того, когда начнутся обновления для телефонов второй волны.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Max 3

POCO F1

POCO X2

POCO F2 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 8

Redmi 8

Redmi 8A Dual

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi Y3

Redmi Y2

Redmi S2

Xiaomi планирует выпустить стабильное обновление MIUI 12 для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi официально представила MIUI 12.

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