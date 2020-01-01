MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi
Последняя версия MIUI 12 предлагает множество новых функций. Некоторые из этих функций включают улучшенный общесистемный темный режим, функции вызова с помощью AI, динамическое постоянное отображение, новый визуальный дизайн, настройки системной анимации и столь необходимые исправления конфиденциальности.
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Xiaomi выпускает стабильное обновление MIUI 12 для большого количества телефонов серий Redmi, POCO и Mi. Обновление предназначено для пользователей в Индии, Великобритании и на других рынках, и Xiaomi представит обновление для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.
На данный момент это телефоны, которые получили обновление по состоянию на 3 июля 2020 года:
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X2
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Если вы используете какой-либо из телефонов в списке выше, перейдите к настройкам телефона, чтобы вручную запустить обновление OTA.
Вот список телефонов, подтвержденных для получения глобального обновления MIUI 12. Телефоны первой волны сейчас получают обновления, и сейчас нет никаких сроков относительно того, когда начнутся обновления для телефонов второй волны.
Xiaomi планирует выпустить стабильное обновление MIUI 12 для большего количества телефонов в ближайшие недели и месяцы.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi официально представила MIUI 12.
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