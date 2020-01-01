Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 Pro в двух версиях

Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition отличаются лишь наличием 30-кратного зума.

Бренд Xiaomi Redmi анонсировал Redmi K30 Pro, последний флагманский смартфон компании на мероприятии в Китае, как и обещал. Он оснащен 6,67-дюймовым экраном E3 Super AMOLED от Samsung с частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц, защитой Corning Gorilla Glass 5, работает на Snapdragon 865, поддерживается 5G SA / NSA с модемом Snapdragon X55, имеет жидкостное охлаждение VC 3435 мм². радиатор, Game Turbo 3.0, вибрацию 4D в играх и сертифицирован TÜV Rheinland для высокопроизводительных игр. Он работает под управлением Android 10 с MIUI 11, оснащен 3D-стеклом с технологией AG, поддержкой NFC и Hi-Res.

Redmi K30 Pro xiaomi

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Также смартфон имеет 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 1 / 1.7, поддерживает четырехосевой OIS и включает в себя Super Pixel 4-в-1 (1,6 мкм), поддерживает формат HEIF. Дополнительно идет 8-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой 3x оптического и 30-кратным цифровым зумом. Еще один 5-мегапиксельный (50-миллиметровый эквивалент) телеобъектив, который также является первым в отрасли настоящим телеобъективом и 13-мегапиксельным 123-градусным ультра-широкоугольным объективом. Фронтальная 12-мегапиксельная камера имеет 3D-сенсор. Встроенный индикатор уведомлений теперь поддерживает 5 цветов.

Redmi K30 Pro xiaomi

K30 Pro оснащен микросхемой Super Bluetooth + Bluetooth 5.1, которая может эффективно расширять диапазон сигнала Bluetooth до 400 метров без отключения и задержки. Он поставляется с батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, которая может полностью зарядить телефон за 63 минуты. Такая же батарея и в Zoom Edition, и единственное изменение в версиях - это наличие телеобъектива с 30-кратным зумом в версии Zoom Edition, в то время как в обычной версии есть телеобъектив с фокусным расстоянием 50 мм для портретной и макро съемки.

Технические характеристики Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition

Дисплей: 6,67-дюймовый (2400×1080 пикселей) Full HD + E3 AMOLED Дисплей HDR10 + с яркостью 1200nit (HBM) / 800nit (Typ), контрастностью 5000000: 1 (мин), 100% широкой цветовой гаммой DCI-P3, Corning Gorilla Glass 5

6,67-дюймовый (2400×1080 пикселей) Full HD + E3 AMOLED Дисплей HDR10 + с яркостью 1200nit (HBM) / 800nit (Typ), контрастностью 5000000: 1 (мин), 100% широкой цветовой гаммой DCI-P3, Corning Gorilla Glass 5 Процессор: Octa Core (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa) 7-нм мобильная платформа Snapdragon 865 с графическим процессором Adreno 650

Octa Core (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa) 7-нм мобильная платформа Snapdragon 865 с графическим процессором Adreno 650 Память: ОЗУ 6 ГБ / 8 ГБ LPPDDR5 с 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1

ОЗУ 6 ГБ / 8 ГБ LPPDDR5 с 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1 SIM: Dual SIM (nano + nano)

Dual SIM (nano + nano) ОС: MIUI 11 на базе Android 10

MIUI 11 на базе Android 10 Камеры: Redmi K30 Pro - 64-мегапиксельная задняя камера с 1 / 1,7-дюймовым сенсором Sony IMX686, размером пикселя 0,8 мкм, диафрагмой f / 1,69, объективом 7P, телеобъективом OIS, 5-мегапиксельной фотокамерой (эквивалент 50 мм) с макрофокусировкой автофокуса 3 ~ 7 см, сверхширокоугольный объектив, глубина резкости объектива с 1,75 мкм, 8k при 30 кадр / с, 4k 60 кадр / с, 960 кадр / с, замедленное движение при 1080p

- 64-мегапиксельная задняя камера с 1 / 1,7-дюймовым сенсором Sony IMX686, размером пикселя 0,8 мкм, диафрагмой f / 1,69, объективом 7P, телеобъективом OIS, 5-мегапиксельной фотокамерой (эквивалент 50 мм) с макрофокусировкой автофокуса 3 ~ 7 см, сверхширокоугольный объектив, глубина резкости объектива с 1,75 мкм, 8k при 30 кадр / с, 4k 60 кадр / с, 960 кадр / с, замедленное движение при 1080p Redmi K30 Pro Zoom Edition - 64-мегапиксельная камера с 1 / 1,7-дюймовым сенсором Sony IMX686, размером пикселя 0,8 мкм, диафрагмой f / 1,69, объективом 7P, OIS, 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 30-кратным цифровым зумом, OIS, 13 Мп 123 ° ультра-широкоугольный объектив, глубина резкости с 1,75 мкм, 8k при 30 кадр / с, 4k 60 кадр / с, 960 кадр / с, замедленное движение при 1080p

- 64-мегапиксельная камера с 1 / 1,7-дюймовым сенсором Sony IMX686, размером пикселя 0,8 мкм, диафрагмой f / 1,69, объективом 7P, OIS, 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 30-кратным цифровым зумом, OIS, 13 Мп 123 ° ультра-широкоугольный объектив, глубина резкости с 1,75 мкм, 8k при 30 кадр / с, 4k 60 кадр / с, 960 кадр / с, замедленное движение при 1080p 20-мегапиксельная фронтальная камера с замедленной съемкой 120 кадров в секунду

Водонепроницаемость: IP53

IP53 Датчики: Поддисплейный датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик

Поддисплейный датчик отпечатков пальцев, инфракрасный датчик Аудио: разъем 3,5 мм, Hi-Res аудио,

разъем 3,5 мм, Hi-Res аудио, Размеры: 163,3 х 75,4 х 8,9 мм; Вес: 218 г

163,3 х 75,4 х 8,9 мм; Вес: 218 г Модули: 5G SA / NSA Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C

5G SA / NSA Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C Батарея: 4700 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт

Redmi K30 Pro xiaomi

Redmi K30 Pro выпускается в белом, синем, сером и фиолетовом цветах и ​​поступит в продажу с 27 марта.

Цены следующие.

Redmi K30 Pro 6 ГБ + 128 ГБ - 2999 юаней (423 долл. США)

Redmi K30 Pro 8 ГБ + 128 ГБ - 3399 юаней (480 долл. США)

Redmi K30 Pro 8 ГБ + 256 ГБ - 3699 юаней (522 долл. США.)

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8 ГБ + 128 ГБ - 3799 юаней (536 долл. США)

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8 ГБ + 256 ГБ - 3999 юаней (564 долл. США)

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила ультрабюджетный смартфон с емким аккумулятором.