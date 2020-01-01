Huawei выпустил два смартфона Nova 8 и Nova 8 Pro с экраном на 120 Гц

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Ранее в этом году Huawei анонсировала серию смартфонов Huawei Nova 7, такую ​​как Nova 7i, Nova 7 SE, Nova 7 и Nova 7 Pro v. В октябре появилась Nova 7 SE 5G Youth в качестве последнего представителя серии Nova 7. В прошлом месяце китайский производитель представил Nova 8 SE в версиях набора микросхем Dimensity 720 v и Dimensity 800U в качестве преемника Nova 7 SE. Сегодня бренд представил смартфоны Nova 8 и Nova 8 Pro. Две модели Nova 8 предлагают пользователям дисплей с частотой обновления до 120 Гц, Kirin 985, 64-мегапиксельные четырехкамерные камеры, зарядку 66 Вт и многие другие интересные функции.

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Huawei Nova 8 и 8 Nova оснащены 6,57-дюймовые и 6,72-дюймовых OLED-панелями, соответственно. Nova 8 поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2340 пикселей, частоту обновления до 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. С другой стороны, Nova 8 Pro поддерживает разрешение 1236 x 2676 FHD +, частоту обновления до 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 300 Гц. Оба телефона поддерживают 10-битную глубину цвета, цветовую гамму DCI-P3 и оснащены экранными считывателями отпечатков пальцев. Что касается дизайна дисплея, у Nova 8 есть одно отверстие для перфорации, а в Nova 8 Pro есть вырез в форме таблетки для двух селфи-камер. Оба дисплея имеют изогнутые края. Кривизна Nova 8 Pro составляет 80 градусов.

Дуэт Nova 8 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На этих телефонах предустановлена ​​ОС Android 10 на базе EMUI 11 и отсутствует поддержка внешнего хранилища. Nova и Nova 8 Pro питаются от чипсета Kirin 985 2,58 ГГц . Этот же чип ранее использовался на таких телефонах, как Nova 7, Honor V30 и Honor X10.

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Уникальная установка задней камеры Nova 8 и Nova 8 Pro включает 64-мегапиксельную основную камеру (диафрагма f / 1.9 для vanilla и диафрагма f / 1.8 для Pro), 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов, 2 -мегапиксельная макро-камера с фокусным расстоянием 4 см и 2-мегапиксельный датчик глубины. На передней панели Nova 8 находится 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f / 2.0. Модель Pro наделена системой двойной селфи-камеры, которая состоит из 32-мегапиксельного основного переднего объектива с диафрагмой f / 2.0 и 16-мегапиксельного сверхширокого объектива.

В Nova 8 установлена ​​батарея емкостью 3800 мАч, а в модели Pro - батарея емкостью 4000 мАч. Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт от Huawei. Полная зарядка этих телефонов с помощью технологии быстрой зарядки занимает около 35 минут. Nova 8 поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и GPS, а Nova 8 Pro поставляется с Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двухчастотным GPS. Оба телефона поддерживают звуковые эффекты Dual SIM, 5G, NFC, USB-C и Huawei Histen.

Huawei Nova 8

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения - 3299 юаней (~ 504 доллара)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения - 3699 юаней (~ 565 долларов)

Huawei Nova 8 Pro

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения - 3999 юаней (~ 612 долларов)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения - 4399 юаней (~ 673 доллара)

Модели Nova 8 и 8 Pro выйдут в черном, фиолетовом, зеленом и градиентно-белом цвете. Оба телефона теперь доступны для предварительных заказов на внутреннем рынке, и они должны поступить в продажу 30 декабря. Неясно, когда Huawei выпустит Nova 8 и 8 Pro на рынки за пределами Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит первый смартфон без Android к концу 2020 года.