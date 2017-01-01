Huawei представила сразу три смартфона серии Nova 5

У всех телефонов по пять камер.

На большой презентации в Китае компания Huawei представила три новых смартфона: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Первые два получили дизайн в стиле Honor 20, но фронтальная камера у них размещена не в отверстии, а в каплевидном вырезе.

Главной особенностью базовой модели Nova 5 стал новейший субфлагманский процессор Kirin 810. Это второй чип компании, производимый по 7-нм техпроцессу. Первый — более мощный Kirin 980. Им оснащён Nova 5 Pro. В остальном модели идентичные.

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Экран — 6,39 дюйма с OLED-матрицей, разрешением FHD+ и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и технологию DC Dimming для регулировки частоты мерцания. Сканер отпечатков встроен под панель.

Основная камера имеет четыре модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 16 Мп и два сенсора по 2 Мп для съёмки макро и замера глубины резкости. За автономность отвечает аккумулятор на 3 500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 40 Вт. За полчаса Nova 5 и 5 Pro заряжаются на 85%.

Huawei Nova 5 / 5 Pro huawei

Nova 5 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить 2 799 юаней (≈25 900 рублей). Huawei Nova 5 Pro с такими же объёмами обойдётся в 2 999 юаней (≈27 800 рублей).

Nova 5i — это китайская версия смартфона Huawei P20 Lite (2019) с некоторыми изменениями по части камер. В частности, новинка получила основной датчик на 24 Мп и широкоугольный на 16 Мп. Два других сенсора имеют разрешение 2 Мп. Первый служит для замыливания фона, а второй для макро.

Huawei Nova 5i huawei

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Экран имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение FHD+. В левом верхнем углу — отверстие под 24-Мп фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 4 000 мА·ч. Быстрой зарядки нет, только 5 В / 2 А (10 Вт).

Версия Huawei Nova 5i с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной оценена в 1 999 юаней (≈$290). Старт продаж запланирован на середину июля. Все смартфоны будут работать на базе Android 9 Pie c оболочкой EMUI. Их, судя по всему, ограничение на использование ОС от Google не коснулось.

Huawei Nova 5i huawei

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei могут запретить выпускать телефоны с microSD.

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