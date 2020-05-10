Huawei выпустит самый дешевый 5G-телефон

Huawei Enjoy 20 будет самым доступным смартфоном, который поддерживает связь нового поколения.

Huawei Enjoy Z дебютировал в прошлом месяце в Китае как самый дешевый телефон с поддержкой 5G. Недавние сообщения показали, что Huawei скоро выпустит несколько смартфонов серии Huawei Enjoy 20. Ожидалось, что фирма может запустить телефон Enjoy 20 в августе. Также предполагалось, что Huawei Enjoy 20 Pro выпустят в течение ближайшей недели. Однако сегодня фирма подтвердила, что модель Pro будет официально выпущена 19 июня.

Читай также: Huawei выпустит аналог приложений Android для своей операционки

Приведенное ниже видео подтверждает дату запуска смартфона Enjoy 20 Pro. Другая вещь, которая может быть выведена из видео, заключается в том, что его внешний вид идентичен Enjoy Z. Кроме того, слухи о спецификациях Enjoy 20 Pro не будут отличаться от Enjoy Z.

Видео показывает, что у Enjoy 20 Pro есть каплеобразный вырез над экраном. Это телефон с поддержкой 5G с тройной камерой на задней панели. Он имеет боковой считыватель отпечатков пальцев. Темно-синий и светло-синий - два цветовых варианта смартфона.

Читай также: Новый лучший: Показан смартфон Huawei P30 Pro

Ожидается, что Enjoy 20 Pro будет оснащен ЖК-экраном IPS с частотой обновления до 90 Гц. Он может работать на чипсете Dimensity 800 5G и аккумуляторе 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показал новый складной смартфон Mate Xs.