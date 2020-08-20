Huawei выпустит первый смартфон без Android к концу 2020 года

Harmony OS может стать заменой Android.

Телефон на Harmony OS может выйти уже в этом году huaweicentral.com

Недавно генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю заявил, что компания представит ОС HarmonyOS на многих платформах, включая смартфоны, и теперь в новом сообщении СМИ появилась дополнительная информация по этому поводу.

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Huawei намерена ускорить запуск своей операционной системы HarmonyOS для своих смартфонов к концу этого года из-за недавнего истечения срока действия временной лицензии в США.

В мае 2019 года США запретили Huawei доступ к Google Mobile Services (GMS) для своих смартфонов. После этого компания запустила Huawei Mobile Services (HMS) и перешла на мобильный скин EMUI на Android с открытым исходным кодом.

После объявления о временном истечении срока лицензии пользователи смартфонов Huawei были обеспокоены обновлениями своего программного обеспечения, и компания подтвердила, что развертывание обновлений программного обеспечения для существующих смартфонов с Google Play или без него не произойдет.

Между тем, рост Huawei в Китае остается устойчивым и помог компании осуществить свою мечту стать крупнейшим производителем смартфонов в мире во втором квартале этого года.

Кроме того, смартфоны Huawei, используемые на внутреннем рынке, не повлияют на недавние изменения, внесенные в политику американской компании по отношению к ним.

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"Huawei разрабатывает собственную версию операционной системы (EMUI) на основе системы Android с момента запуска Mate 20, при этом ее базовые структуры претерпевают значительные изменения, которые резко отличаются от структур Google. Поскольку система не зависит от Android, не имеет большого значения, получают ли устройства Huawei обновления или нет", - сказал Global Times Ма Цзихуа, опытный отраслевой аналитик.

Huawei собирается запустить свой следующий флагман - серию Huawei Mate 40 примерно в сентябре, так как эта линейка будет оснащена EMUI 11 и HMS вместо GMS.

Аналитик предполагает, что отсутствие GMS может повлиять на его продажи для будущих устройств Huawei на зарубежных рынках. Поэтому Huawei следует больше сосредоточиться на своей домашней территории, где ее продажи растут.

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Ма также предсказал, что Huawei может запустить версию HarmonyOS для смартфонов уже в конце 2020 года, чтобы воспользоваться преимуществами расширения китайской сети 5G.

"В связи с быстрым развитием экосистемы мобильных сервисов Huawei (HMS), Huawei может вскоре выпустить смартфон, оснащенный собственной HarmonyOS", - пишет Global Times.

В настоящее время Huawei не демонстрирует официальных признаков представления HarmonyOS для своих смартфонов, в то время как ожидается конференция для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2020. На этом мероприятии Huawei запустит новое обновление HarmonyOS 1, представленное в прошлом году и EMUI 11.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.