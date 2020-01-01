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Тренды YouTube: Женщины и мужчины зимой и Новая мутация коронавируса

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В тренде - юмор и познавательное видео.

Павел Воля - женщины и мужчины зимой

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Павел Воля сообщает о том, что наступила зима. Рассказывает, что зима для мужчин не то же самое, что для женщин. Ведь мужчинам нужно теперь носить пуховик, а любимый Валерчик всю зиму проведёт в финской сауне. А также Павел Воля покажет, какие костюмы придумывают мужчины для детей специально для утренников.

Новая мутация коронавируса. Антиистерическое видео | Доктор Комаровский

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Доктор Евгений Комаровский, у которого 2,77 млн подписчиков на Ютубе, высказался о новой мутации коронавируса. 

"Прошедшие сутки прошли под знаком тотальных истерик: новая мутация коронавируса, мы все умрем, крах программы вакцинации, что с нами всеми будет, всем конец! Поэтому вынужден высказать свое отношение ко всему этому, ответить на самые главные вопросы", - рассказал Комаровский.

Напомним, ранее в тренды попали Навальный позвонил своему убийце и Внутри Лапенко 3.

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Теги: видео, тренды YouTube
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