Тренды YouTube: Навальный позвонил своему убийце и Внутри Лапенко 3
Я позвонил своему убийце. Он признался
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Навальный позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в его жизни.
"Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа.
Мой собеседник - военный химик из ФСБшной группы отравителей - отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", - пишет блогер.
Внутри Лапенко 3. Серия 3
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21 декабря вышла новая серия интернет-сериала Внутри Лапенко. История происходит в 1990-х годах. Все судьбы героев тесно переплетены друг с другом, ведь все персонажи живут в маленьком городке…
Напомним, днем ранее в тренды попали LOBODA - moLOko и Егор Крид - Ты не смогла простить.
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