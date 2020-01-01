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Тренды YouTube: LOBODA - moLOko и Егор Крид - Ты не смогла простить

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В тренде - музыка.
Тренды YouTube: LOBODA - moLOko и Егор Крид - Ты не смогла простить

LOBODA - moLOko 

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Светлана Лобода выпустила в свет новый сингл moLOko 18 декабря 2020 года. Одновременно состоялась премьера видеоклипа, снятого на эту песню Аланом Бадоевым.

В сюжете видео показана семейная драма, которая приводит девушку в тюрьму. Свои чувства героини ролика выражают с помощью ярких танцев.

Егор Крид - Ты не смогла простить

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Действие клипа происходит в новогоднюю ночь. Компания друзей во главе с Кридом собирается в просторном коттедже. Вместе они веселятся, музыкант не подозревает, что за ним следит его бывшая подруга. Она намерена отомстить певцу за разбитое сердце.

Параллельно Егор Крид обращается к ней со словами: “Не жди звонка, малыш. Не наберу даже пьяный в ноль!“

В клипе также снялись тиктокеры из команды Dream team house Артур Бабич, Мария Горячева (Маша Все Круто), Настя Рыжик, Оля Шелби, а также видеоблогер Герман Черных, Эд Бризи и другие.

Напомним, ранее в тренды попали Смерть Кернеса и Wylsacom против Агата Муцениеце.

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Теги: видео, тренды YouTube
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