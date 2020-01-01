Тренды YouTube: Смерть Кернеса и Wylsacom против Агата Муцениеце

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Смерть Кернеса

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Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите", из-за осложнения от коронавируса. Теперь остается вопрос, кто же будет руководить городом дальше.

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Балух сомневается в том, что перевыборы городского головы города состоятся оперативно.

По его словам возникает вопрос, почему городской совет торопился провести заседание нового созыва.

COMMENT OUT #28 / Wylsacom x Агата Муцениеце

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17 декабря показали новый выпуск шоу Comment Out. Подвергаться наказаниям и отправлять знаменитостям сомнительные сообщения решились актриса Агата Муцениеце и блогер Wylsacom.

По правилам шоу участники должны были написать комментарии в Instagram российских звезд. Тем, кто отказывался, предстояло пройти через испытание. Агате Муцениеце и Wylsacom пришлось отправить скандальное видео Дзюбы, зарегистрироваться на сайте православных знакомств, покрасить ноги зеленкой и выполнить несколько других наказаний.

Напомним, днем ранее в тренды попали Как пересобрать карьеру в юморе и столбы на Шулявском мосту.