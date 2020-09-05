Тренды YouTube: МастерШеф 10 сезон. Выпуск 2 и NK - A HUEVO
МастерШеф 10 сезон. Выпуск 2 от 05.09.2020
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Смотрите онлайн кулинарный проект МастерШеф 10 сезон 2 выпуск от 05.09.2020 на нашем официальном YouTube-канале и не пропустите испытания, которые решат судьбу тридцатки аматоров.
Сегодня состоится второй и последний этап отбора 20 полноценных участников программы. Три категории – рыба, десерты и мясо – и никакого права на ошибку. Кому удастся достойно пройти испытания от судей МастерШеф 2020? А кто поедет домой и продолжит оттачивать свое мастерство? Ответ – далее.
NK - A HUEVO (OFFICIAL VIDEO) | 16+
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Настя Каменских продолжает покорять латиноамериканский рынок. При этом в ее новой песни "A HUEVO" ощущаются зажигательные мотивы не только мексиканской, но и украинской культуры.
Режиссером эффектного видео стал Леонид Колосовский.
"Я давно мечтала поделиться этим клипом и вот наконец я могу это делать Смотрите этот удивительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур!" - призывает NK.
Напомним, ранее в тренды попали Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop и Кто сверху 2020.
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