SpaceX совершила юбилейный и последний запуск в году

2020 год компания Илона Маска завершила успешной миссией по развертыванию секретных шпионских аппаратов на низкой околоземной орбите.

Миссия NROL-108 стартовала с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 9 утра по восточному времени в субботу, 19 декабря (16:00 по Киеву). SpaceX использовала свою рабочую ракету Falcon 9 для полета, доставив американский спутник-шпион на орбиту для Национального управления разведки.

Это была 26-я миссия SpaceX в этом году, установив новый годовой рекорд запуска для компании, возглавляемой предпринимателем-миллиардером Илоном Маском.

Позже SpaceX опубликовала кадры запуска и посадки, снятые с вертолета.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2020

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Чуть более восьми минут спустя удаленные камеры и камеры обзора зафиксировали возвращение ускорителя первой ступени ракеты в зону приземления на станции космических сил на мысе Канаверал, недалеко от места запуска. Это была 70-я посадка ракеты-носителя для SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Поскольку полезная нагрузка включала оборудование для наблюдения для разведки, подробностей о субботнем запуске не сообщалось. Непонятно даже, задействовано ли развертывание одного спутника или нескольких.

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Это был пятый запуск данной ракеты-носителя первой ступени Falcon 9. Ранее он поддерживал запуск 19-й и 20-й миссий SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию, а также миссию Starlink и миссию SAOCOM 1B в конце августа, в ходе которой был развернут спутник наблюдения Земли для Аргентины.

Безупречная субботняя миссия стала еще одной демонстрацией надежности многоразовой транспортной системы SpaceX, разработанной для значительного снижения стоимости доступа в космос.

Напряженный год для SpaceX, когда его космический корабль Crew Dragon впервые отправил астронавтов на космическую станцию в рамках двух отдельных миссий, наступил, несмотря на множество проблем, вызванных крайне разрушительной пандемией COVID-19. Хотя в этом году вирус затронул некоторые международные космические миссии, SpaceX удалось продолжить свою работу, соблюдая правила безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19 внутри своей команды и за ее пределами.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.