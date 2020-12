SpaceX совершила юбилейный и последний запуск в году

Миссия NROL-108 стартовала с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 9 утра по восточному времени в субботу, 19 декабря (16:00 по Киеву). SpaceX использовала свою рабочую ракету Falcon 9 для полета, доставив американский спутник-шпион на орбиту для Национального управления разведки.

Это была 26-я миссия SpaceX в этом году, установив новый годовой рекорд запуска для компании, возглавляемой предпринимателем-миллиардером Илоном Маском.

Позже SpaceX опубликовала кадры запуска и посадки, снятые с вертолета.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP