SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов

Тест на выживание прошел в воскресенье.

SpaceX сделала гигантский шаг вперед в своем стремлении запустить астронавтов. Частная компания преднамеренно уничтожила одну из своих ракет в воскресенье (19 января) в рамках решающего испытания системы запуска новой капсулы Crew Dragon.

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Испытание без экипажа, известное как испытание сбоя в полете (IFA), является последним серьезным препятствием, которое SpaceX должен устранить, прежде чем Crew Dragon сможет начать доставлять астронавтов на Международную космическую станцию ​​(МКС). Первоначально запланированный к запуску в субботу (18 января), полет беспилотной капсулы был отложен на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий как на стартовой площадке, так и в зоне взрыва в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды.

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Взволнованные зрители с нетерпением ожидали испытания. Falcon 9 заревел, вызвав срабатывание автомобильных сигнализаций и сотрясая близлежащие здания. После того, как запланированное прерывание запуска было произведено, через 84 секунды после полета, в небе был замечен огненный шар.

Несколько мгновений спустя в небе отразился эхом звук. Falcon 9 взорвался, как и ожидалось, и второй гул был слышен, когда его остатки попали в океан. Зрители надеялись увидеть, как капсула спустится на парашюте, но, к сожалению, облака закрыли большую часть обзора.

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.