SpaceX отменил запуск новых спутников глобального интернета

Подвела погода.

SpaceX отказался от запланированного запуска десятков интернет-спутников Starlink на ракете Falcon 9 из-за плохих погодных условий на стартовой площадке во Флориде.

Калифорнийский ракетостроитель планировал запустить 57 спутников iStarlink вместе с двумя глобальными спутниками наблюдения Земли BlackSky в рамках миссии по совместному запуску. Но за 11 минут до старта SpaceX объявил в Твиттере, что отменяет запуск. Новая дата и время все еще должны быть подтверждены Восточным полигоном, организацией, которая наблюдает за всеми запусками вдоль Восточного побережья.

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Falcon 9 - ветеран с четырьмя полетами - был готов совершить свой пятый полет в космос после запуска двух рейсов Starlink в начале этого года, а также первого испытательного полета SpaceX Crew Dragon и трио спутников наблюдения Земли для Канады в 2019. Глобальные спутники BlackSky летают как часть соглашения о запуске, заключенного с SpaceX компанией Spaceflight, брокерской службой, которая помогает маленьким спутникам находить места в космосе.

Сегодняшняя задержка миссии является второй для запуска Starlink / BlackSky, поскольку ракета первоначально должна была взлететь 26 июня. Компания решила отложить эту первую попытку, чтобы провести дополнительные проверки перед полетом.

Компания решила продвигаться вперед с запуском обновленного спутника GPS, который взлетел, как и планировалось, 30 июня. Эта миссия, первоначально запланированная на полет в апреле, была перенесена обратно из-за опасений по поводу безопасности во время вспышки коронавируса.

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Синоптики в метеорологической эскадрилье 45-го космического крыла США прогнозировали только 60% вероятности благоприятных погодных условий в ходе сегодняшней попытки запуска. Это связано с тем, что во Флориде, как правило, образуются грозы во второй половине дня, и сегодняшний день не стал исключением: причиной задержки стали густые облака и возможность возникновения молнии.

Ожидается, что условия на стартовой площадке улучшатся позднее на этой неделе, при этом вероятность запуска увеличится до 70% в пятницу (10 июля). Новая дата и время должны быть объявлены в ближайшее время.

Миссия станет десятой миссией Starlink на сегодняшний день для SpaceX, а также восьмой такой миссией 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта.

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