В Саудовской Аравии построят фешенебельный отель в скале

Архитектором станет французский мастер Жан Нувель.

Влиятельный французский архитектор Жан Нувель построил несколько впечатляющих зданий на Ближнем Востоке, в том числе Национальный музей Катара, но его последний проект может быть его самым амбициозным на сегодняшний день. Названный Жаном Нувелем Шараан, он состоит из курорта и отеля, которые будут построены в горах из песчаника в Аравийской пустыне.

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Проект будет расположен в заповеднике Шараан в Ал-Уле, важном в культурном отношении месте в Саудовской Аравии, и черпает вдохновение в удивительной близлежащей набатейской архитектуре, которая насчитывает тысячи лет.

“В дизайне использованы близлежащие набатейские чудеса Хегры, первого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии“, - поясняет Ателье Жана Нувеля в пресс-релизе. “Впервые в мире это 2000-летнее архитектурное наследие возрождается Жаном Нувелем, возможно, впервые с тех пор, как набатейцы высечены в скале из песчаника, возраст которой насчитывает миллионы лет. Жан Нувель интегрирует то, как набатейцы взаимодействовали с их окружающей средой, как вертикальностью, так и горизонтальностью, чтобы воссоединиться с землей и построить устойчивые среды обитания, вдали от жары лета и холода зимы“.

“Нувель рассматривает этот курорт как возможность воплотить в жизнь сильные пространственные, чувственные и эмоциональные переживания на стыке природы, архитектуры и искусства - где звук, музыкальность, резкость, тактильность, сила и сложность природы присутствуют повсюду, от мельчайших деталей. колотые камни на балконах и необычная зернистость каждой каменной стены - все это само по себе становится произведением искусства“.

Проект отеля jeannouvel.com

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Дальнейшие детали на этом раннем этапе все еще довольно туманны, например, как именно курорт будет построен на каменном склоне холма. Однако мы точно знаем, что он будет включать 40 гостевых люксов и три курортных виллы, утопающих в скале. Неподалеку находится ретритный саммит-центр, который также будет включать в себя 14 частных беседок и живописный лифт.

Внутренний декор оставит открытая скала на обозрении, а замысловатая каменная кладка создаст приятный пятнистый свет. Рендеры изображают гостиничные номера с балконами с видом на пустынный пейзаж и частные бассейны.

Мы пока не знаем, когда ожидается начало строительства, но Шараан Жана Нувеля планируется завершить в 2024 году.

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