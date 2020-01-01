Redmi Note 10 может быть переименован в Mi 10 Lite 5G

Новый смартфон появился в базе регулятора.

Новый телефон Xiaomi с номером модели M2007J17G был замечен в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC). Предполагается, что устройство может выйти на мировые рынки как Xiaomi Mi 10 Lite. Расплывчатая информация предполагает, что устройство может быть переименовано в смартфон серии Redmi Note 10 в Китае.

Читай также: Xiaomi анонсировала Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

В июле XDA сообщило, что два грядущих телефона от Xiaomi имеют кодовые названия Gauguin и Gauguin Pro. Надежный источник утверждал, что номер модели M2007J17C принадлежит смартфону Gaugin. В отчете XDA утверждалось, что смартфоны Gauguin и Gauguin Pro имеют 108-мегапиксельные основные камеры. Однако те же устройства, которые поступают на мировые рынки и в Индию, будут иметь 64-мегапиксельные основные камеры.

Глобальная версия смартфона M2007J17C имеет номер модели M2007J17G. Сертификация FCC о том, что устройство M2007J17G показала, что оно будет поставляться с такими характеристиками, как батарея номиналом 4720 мАч (типичное значение 4820 мАч), поддержка NFC и 5G.

Ходят слухи, что устройство выйдет за пределы мировых рынков как Xiaomi Mi 10 Lite 5G и может работать на совершенно новом чипсете Snapdragon 750G. Китайский вариант устройства с номером модели M200717C был недавно одобрен властями MIIT.

Читай также: Горячая штучка: Смартфон Redmi Note 6 Pro загорелся во время ремонта

Что касается новой информации, которой поделился пользователь Weibo, телефоны Gauguin (Mi 10 Lite 5G) и Gauguin Pro будут поставляться под брендом Redmi. Он также упомянул, что эти два устройства будут дебютировать в Китае в октябре как смартфон серии Redmi Note 10. Также ожидается, что Mi 10 Lite 5G поступит в продажу в виде телефона серии Redmi Note 10.

Ранее в этом месяце телефон Xiaomi с номером модели M2007J22C был одобрен MIIT. Предполагается, что он дебютирует в Китае как Redmi Note 10. Несколько месяцев назад Redmi Note 10 с Dimensity 820, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 10 появился в тестах AI.

Смартфоны на базе Dimensity пока недоступны за пределами Китая. Таким образом, существует вероятность того, что Redmi Note 10 может быть ребрендированной версией MI 10 Lite 5G для рынков за пределами Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi.