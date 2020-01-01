Xiaomi анонсировала Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

Смартфоны отличаются камерой и скоростью зарядки.

Суббренд Xiaomi сегодня анонсировал сразу два смартфона серии Redmi Note 9. Основные отличия заключаются в камере и скорости зарядки.

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Redmi Note 9 Pro имеет 16-мегапиксельную селфи-снэппер - вдвое меньше, чем у версии Max, а основная камера в версии Note 9 Pro имеет 48 Мп в отличие от 64 Мп у старшей версии. К нему присоединяются сверхмощные 8-мегапиксельные, 5-мегапиксельные макро-и 2-мегапиксельные сенсорные модули, такие как Note 9 Pro Max.

В Redmi Note 9 Pro, как и в Note 9 Pro Max, установлен аккумулятор емкостью 5 020 мАч, но он поддерживает зарядку 18 Вт вместо 33 Вт.

Тем не менее, по большей части Redmi Note 9 Pro похож на старшую модель. Он имеет такой же 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD + и работает на таком же 8-нм SoC Snapdragon 720G. Вы также получаете боковой считыватель отпечатков пальцев и брызгозащищенный корпус.

Redmi Note 9 Pro предлагается в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black и поставляется в двух версиях памяти: 4 ГБ / 64 ГБ по цене 175 долларов США / 155 € и 6 ГБ / 128 ГБ по цене $ 215 / € 190.

Note 9 Pro поступит в продажу в Индии, начиная с 17 марта, через официальные сайты компании Mi Home, Mi Studio и Amazon.in. О сроках появления в остальных странах не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось первое реальное изображение Redmi Note 9.