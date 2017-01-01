В Сети появилось первое реальное изображение Redmi Note 9
Смартфон получит дырявый экран.
Сайт Slashleaks, известный публикациями утечек, разместил живое фото телефона Xiaomi - Redmi Note 9. Это новая модель, которая выйдет на смену Redmi Note 8. Сам телефон должны показать уже в первом квартале 2020 года.
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Как видно из снимка, смартфон получит вырез на дисплее для камеры. Похоже, поколение "капельных" экранов подходит к концу, и теперь даже смартфоны среднего уровня будут избавляться от "челок". Флагманы же вообще могут получить подэкранные фронтальные камеры.
Напомним, ранее сообщалось, что Meizu показала смартфон Note 9 с камерой на 48 Мп.
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