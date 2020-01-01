Горячая штучка: Смартфон Redmi Note 6 Pro загорелся во время ремонта
В сервисном центре, расположенном в Гуджарате, Индия, загорелся Redmi Note 6 Pro во время ремонта. Неизвестно, был ли это сертифицированный сервисный центром Xiaomi, но в отчете, опубликованном региональным изданием Khabar Gujarat, говорится, что Кишан, техник из Dhriti Mobiles, ремонтировал смартфон, когда начал выходить дым с задней панели телефона. Затем устройство загорелось, и технику пришлось сбросить его со стола, чтобы огонь не перекинулся на другие легковоспламеняющиеся предметы.
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К счастью, никто не пострадал, но Redmi Note 6 Pro был полностью поврежден. Мы сомневаемся, что на устройство распространяется какая-либо гарантия, поскольку Note 6 Pro был выпущен в 2018 году как преемник Redmi Note 5. Однако мы ожидаем, что Xiaomi расследует причину возникновения пожара.
Этот инцидент с Redmi Note 6 Pro вновь ставит под сомнение безопасность телефонов Xiaomi. В СМИ неоднократно рассказывалось о возгораниях. Такие случаи происходили в 2019 году, когда загорелся Xiaomi Mi 5. Mi Max и Mi 4c также взрывали в этом году. В 2018 году первый мобильный телефон от Xiaomi с чистым Android - Mi A1, подключенный к источнику питания, по сообщениям, взорвался рядом с владельцем, когда он спал. И совсем недавно Redmi Note 7S загорелся, но, что интересно, Xiaomi отказалась принять на себя ответственность, хотя телефон все еще находился на гарантии. Во взрыве смартфона Xiaomi обвинили неоригинальную зарядку.
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