Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижным гибким дисплеем

Смартфон может подобно слайдеру открывать доступ к камерам.

Xiaomi недавно запатентовала новый смартфон с очень уникальным дизайном. Устройство оснащено выдвижным механизмом, встроенным в гибкий дисплей, который охватывает корпус телефона.

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Традиционные телефоны-слайдеры обычно состоят из двух частей, соединенных вместе, один из которых выдвигается вверх, открывая камеру или другой механизм. Однако в данном случае китайский технологический гигант создал выдвижное устройство с одним корпусом, но встроил механизм скольжения в сам гибкий дисплей. Глядя на предоставленное изображение, дисплей запатентованного смартфона покрывает переднюю часть и только 3/4 задней части, которая огибает устройство снизу. Об этом впервые сообщила WindowsUnited, а патент был найден в базе данных веб-сайта IncoPat.

Патент на смартфон gizmochina.com

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Таким образом, когда гибкий дисплей скользит вниз, открывая передние камеры и другие датчики, дисплей на задней панели также поднимается вверх. Проще говоря, дисплей - единственная часть, которая перемещается благодаря механизму скольжения, что возможно из-за того, что сам экран является гибким и покрывает как переднюю, так и заднюю части. Это отличает его от любых других телефонов-слайдеров, доступных на рынке в настоящее время.

К сожалению, более подробные сведения об этом уникальном устройстве в настоящее время неизвестны. Также неясно, действительно ли Xiaomi работает над таким устройством или просто патентует его на всякий случай. Тем не менее, это никогда не встречавшееся ранее использование гибкого дисплея и выдвижного механизма, которое показывает, что инновации по-прежнему являются движущей силой компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi патентует новый складной смартфон.