Xiaomi патентует смартфон со съемным экраном

Экран будет отсоединяться от основной части.

Китайский Xiaomi знает, как регулярно представлять смелые смартфоны, такие как Mi Mix Alpha с его объемным дисплеем или прозрачные телефоны из серии Mi. Но отдел дизайна Xiaomi часто выходит за рамки этого. Инновационная компания любит мыслить нестандартно и регулярно записывает специальные и громкие дизайны смартфонов.

На прошлой неделе вы могли прочитать о смартфоне Xiaomi со встроенной съемной беспроводной гарнитурой. На этот раз китайский производитель подал патент на дизайн телефона из двух частей. Экран этого смартфона съемный.

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В марте этого года Beijing Xiaomi Mobile Software подала в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) патент на "двухкомпонентный телефон". Патент был опубликован 4 августа 2020 года. Документация состоит из 22 изображений продукта и краткого описания, показывающего, что этот смартфон состоит из так называемой "основной части", корпуса и "разделенной части" или экрана.

Основная часть более чем в два раза толще экранной части. Если две части соединены, вы имеете дело с обычным смартфоном. Устройство имеет полноэкранный дизайн и три камеры на задней панели. Обычное соединение USB-C и два динамика расположены внизу, которые вместе с кнопками сбоку являются частью "основной части".

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Сверху, кажется, есть выемка, поэтому вы можете отсоединить часть экрана от корпуса. Таким образом, у вас есть только сенсорный экран, который можно использовать отдельно от корпуса.

Когда экран отключен, также становится видно, что в основном корпусе есть приемник, а также двойная селфи-камера со вспышкой и двумя разъемами. Так что на самом деле это телефон с подэкранными камерами. Потому что эта двойная камера и вспышка могут светить через съемный экран, чтобы делать фотографии и видео.

Патент на смартфон letsgodigital.org

Экран питается от двух разъемов, когда он установлен на корпусе. Если две части используются по отдельности, часть экрана также можно заряжать по беспроводной зарядке через беспроводное соединение с корпусом.

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Пока описание патента этого специального смартфона Xiaomi. Однако остается неясным, какова практическая полезность этого изобретения. Чем хорош смартфон без экрана или экран без корпуса? Возможным преимуществом является то, что вы можете делать фотографии удаленно. Вы можете использовать экран в качестве видоискателя, в то время как корпус работает как система камеры. Также могут быть некоторые преимущества в игровой сфере.

Кроме того, экран без корпуса, конечно, значительно легче в использовании. Это может быть преимуществом, например, если вы делаете длинные телефонные звонки и не хотите висеть на ухе с таким тяжелым устройством. Дисплей подключен к корпусу по беспроводной связи (скорее всего, через Bluetooth) и поэтому может использоваться как обычный экран смартфона.

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Также становится легче заменить сломанный экран. Вы просто отсоединяете дисплей от корпуса и заменяете его новым. Но выгоды, похоже, на этом и заканчиваются.

Основная часть служит для хранения данных, вывода звука, камер и питания - но логически вам всегда нужен экран для управления устройством через пользовательский интерфейс. На практике вы не будете использовать основную часть без прикрепленного экрана. Время покажет, видит ли Xiaomi достаточно преимуществ в этом дизайне, чтобы реально разрабатывать и продавать устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку.