Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку

Он похож на Motorola Razr (2019).

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Xiaomi подала заявку на получение нового патента в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), в котором представлен складной телефон, похожий на раскладушку Motorola Razr (2019). Патент был подан еще в июле 2018 года. Патент на конструкцию показывает, что складной телефон Xiaomi будет иметь ось, соединяющую верхний и нижний дисплеи, с магнитами, расположенными по краям, чтобы держать верхний дисплей в сложенном состоянии и предотвратить случайное открытие. Похоже, что на передней панели нет выемки для приспособления для съемки селфи.

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К сожалению, в патенте не раскрываются технические характеристики или расположение кнопок, но Xiaomi может выпустить складной телефон, чтобы конкурировать с Moto Razr или предстоящим Samsung Galaxy Z Flip. С другой стороны, вполне возможно, что Xiaomi никогда не будет использовать предоставленный патентный дизайн, как это делали многие производители в прошлом.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.