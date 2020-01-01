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Spotify обиделась на Apple за подписку Apple One

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Музыкальный сервис намерен подать жалобу в антимонопольный комитет.
Spotify обиделся на Apple
Spotify обиделся на Apple
mooscle.com

Apple, самая дорогая компания в мире, в настоящее время подвергается нападкам со стороны разработчика Fortnite Epic Games в невероятной юридической борьбе, но Epic не была первой, кто обвинил Apple в злоупотреблении монополистической властью.

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Сегодня Spotify - музыкальный сервис, жалобы которого помогли начать два официальных антимонопольных расследования ЕС в отношении Apple App Store и Apple Pay - обиделась на объявление Apple о пакете подписки "все в одном", в который входит ее конкурент Apple Music.

Вот заявление Spotify:

И снова Apple использует свое доминирующее положение и недобросовестные методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей, отдавая предпочтение своим собственным услугам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры, чтобы ограничить антиконкурентное поведение Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу наши коллективные свободы слушать, учиться, творить и общаться.

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Между тем Apple настаивает на том, что ее клиенты по-прежнему смогут "открывать для себя альтернативы и наслаждаться ими":

Клиенты могут открывать для себя альтернативы каждой из услуг Apple и пользоваться ими. Мы представляем Apple One, потому что это большая ценность для клиентов и простой способ получить доступ ко всему спектру услуг Apple по подписке. Мы будем рекомендовать тарифный план Apple One, который позволит вам сэкономить больше всего денег на основе уже имеющихся у вас подписок. Он идеально подходит для тех, кто любит наши услуги и хочет получать больше за меньшие деньги, и особенно подходит для семей. Также некоторые услуги, включенные в Apple One, доступны для использования на устройствах сторонних производителей, и вы можете отменить их в любой момент.

В июне прошлого года Apple объявила, что у Apple Music превысило 60 миллионов подписчиков, но есть способы догнать 100 миллионов Spotify. В июне Spotify насчитывал 138 миллионов подписчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple подала в суд на логотип груши.

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Теги: Spotify, Apple, Apple One
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