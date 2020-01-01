Spotify официально запустили в Украине

Популярный музыкальный сервис наконец-то заработал официально.

С 15 июля вступили в действие новые юридические правила для нового ряда стран, среди которых есть и Украина. Согласно новым правилам, добавлено возрастное ограничение для пользования сервисом - 18 лет или от 14 лет с согласия родителей.

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Но для скачивания приложение стало доступно еще 14 июля вечером для части пользователей из Украины.

Что такое Spotify? Это популярнейший музыкальный сервис из Швеции, который позволяет слушать музыку и имеет одну из лучших рекомендательных возможностей на основе вкусов пользователя. Spotify можно пользоваться бесплатно, но придется смириться с рекламой и некоторыми ограничениями.

На старте сервис предлагает три месяца бесплатного пользования Spotify Premium - без рекламы и офлайн. Также подписка позволяет слушать музыку за границей и без ограничений. После месяца премиума вам предложат подключить его на постоянной основе за $4,99 в месяц.

Также есть Premium DUO, который рекомендует музыку для пары, автоматически создавая “Микс для двоих“. Но за него уже надо выложить $6,49 за месяц.

Семейная подписка за $7,99 в месяц позволяет подключить до шести пользователей. Если же вы студент - можете пользоваться Spotify Premium за $2,49 в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что стриминговый сервис Spotify ведет переговоры о покупке конкурента SoundCloud.