iPad, iPad Air и Apple Watch: Что показали на презентации Apple

Это очень странный сентябрь для очень странного 2020 года. Причина? Мы подошли ко второй половине месяца, и нет никаких сигналов о том, когда появится новый Apple iPhone. Это не удивительно, поскольку ряд отчетов уже подтвердил, что в этом году Apple выпуск новых моделей iPhone 12 состоится в четвертом квартале. Есть ряд причин для оправдания задержки, но последствия COVID-19, безусловно, сыграли большую роль в этом решении. Чтобы не оставить своих поклонников без хорошего мероприятия в сентябре, компания решила представить сегодня новый набор умных часов - Apple Watch 6 и 6 SE, а также новый iPad и наш первый взгляд на грядущий чипсет для iPhone A14 Bionic.

Apple Watch

Apple анонсировала Apple Watch Series 6, последнюю в своей линейке популярных умных часов. Модель Series 6 сохраняет тот же общий дизайн, что и Apple Watch Series 4, и продолженную в Series 5, но добавляет множество новых датчиков для таких вещей, как мониторинг кислорода в крови и лучшее отслеживание сна.

Apple заявляет, что Series 6 может измерять уровень кислорода в крови примерно за 15 секунд, используя как красный, так и инфракрасный свет. Компания заявляет, что сотрудничает с сетями здравоохранения, чтобы начать крупномасштабные исследования с использованием новой функции измерения кислорода в крови, включая тестирование, чтобы увидеть, может ли она определить, инфицирован ли человек COVID-19.

Series 6 также поставляется с новым процессором S6, который обещает повышение производительности до 20%. Он основан на собственном чипе Apple A13 и представляет собой первое крупное обновление производительности Apple Watch после Series 4, учитывая, что в прошлогодней модели Series 5 использовался тот же процессор S4 (переименованный в S5 с другими дополнениями, такими как компас и новый контроллер дисплея). Apple заявляет, что обеспечивает улучшенную производительность при сохранении 18 часов автономной работы предыдущей модели. Тем не менее, Series 6 может заряжаться быстрее, с нуля до полной зарядки примерно за 1,5 часа.

Говорят, что постоянно включенный дисплей в 2,5 раза ярче, чем у Series 5, поэтому его легче читать, когда ваша рука освещена сильным солнцем. Также теперь можно получить доступ к уведомлениям, Центру управления, изменить циферблаты или нажать на дополнительные функции, не выводя экран из спящего режима.

Еще один новый датчик - это постоянно включенный альтиметр, который предоставляет информацию о высоте в реальном времени. Apple утверждает, что это точность до фута. Наконец, Apple заявляет, что Series 6 имеет тот же сверхширокополосный чип U1, который впервые дебютировал в линейке iPhone 11, но не уточняет, как он будет использоваться в Apple Watch, кроме “поддержки новых возможностей, таких как next- поколения цифровых автомобильных ключей“.

Вы сможете приобрести Series 6 в сером, серебристом, золотом или синем цвете алюминия или новую версию продукта (RED) с ярко-красным покрытием. Модель из нержавеющей стали доступна в цвете графит, желтое золото или серебро. Топовая модель Edition доступна в натуральном или черном титане, но в этом году не будет керамических вариантов.

Apple заявляет, что модели из алюминия сделаны на 100% из переработанного алюминия, как и новые модели MacBook Pro. Кроме того, Apple представляет новый ремешок Solo Loop, сделанный из цельного куска силикона без каких-либо пряжек и регулировок. Он доступен в различных стилях и семи различных цветах. Также существует плетеная петля Solo Loop из пряжи пяти цветов. Наконец, Apple выпускает новый кожаный ремешок со звеньями.

Series 6 будет работать под управлением watchOS 7, которую Apple представила на WWDC в начале этого года. Обновление программного обеспечения, доступное для всех моделей, начиная с Series 3, добавляет встроенную поддержку отслеживания сна, но Series 6 расширит эту функцию благодаря специальным датчикам. Другие важные обновления, которые появятся в watchOS 7, включают в себя переименованное приложение Fitness с новыми тренировками, функцию мытья рук, адаптированную для продолжающейся пандемии COVID-19, более сложные осложнения и возможность делиться циферблатами с другими.

Кроме того, Apple представляет новую функцию под названием “Семейная настройка“, которая позволяет родителям настраивать управляемые часы Apple Watch для своих детей, у которых нет собственных iPhone. Родители смогут управлять, кому ребенок может отправлять сообщения или звонить с часов, настраивать оповещения о местоположении и добавлять режимы “Не беспокоить“ на время учебы. Новый циферблат сразу проинформирует учителей о том, что часы находятся в режиме “Не беспокоить“. Для настройки семейства требуется модель Apple Watch с сотовой связью, и она будет доступна у нескольких операторов при запуске.

Apple также представляет новую услугу для Apple Watch под названием Fitness Plus, услугу подписки на виртуальные тренировки и улучшенные функции отслеживания фитнеса. Это стоит 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год. Fitness Plus также можно приобрести в комплекте, называемом Apple One, с другими подписками Apple, такими как Apple Music, News Plus и TV Plus.

Apple Watch Series 6 будут доступны по цене от 399 долларов за модель 40 мм, по той же цене, что и предыдущая серия 5. Сотовые модели начинаются с 499 долларов. Series 6 доступен для заказа с сегодняшнего дня, 15 сентября, а поставки начнутся в пятницу, 18 сентября. В рамках своих усилий по сокращению отходов Apple заявляет, что не будет включать в комплект поставки часов Series 6 USB-адаптер питания, а только зарядный кабель.

Apple Watch SE

Наряду с Series 6 Apple также анонсировала Apple Watch SE, более дешевую модель, которая обладает функциями прошлогодней Series 5.

Apple анонсировала Apple Watch SE, преемник Apple Watch Series 3, выпущенных три года назад. Стоимость устройства начинается от 279 долларов; сотовые модели начинаются с 329 долларов. Он доступен в эту пятницу, но вы можете заказать его сегодня.

Модель разделяет некоторые функции новых Apple Watch Series 6, включая встроенный акселерометр, гироскоп и постоянно включенный альтиметр, а также отслеживание сна, обнаружение падения и обнаружение мытья рук. Сотовые модели могут использоваться для экстренных вызовов, даже в международном масштабе, с помощью функции Emergency SOS. Отсутствует постоянно включенный дисплей, который был изюминкой Series 5, функциональность ЭКГ, которая появилась в Series 4, или монитор кислорода в крови, который появится в Series 6.

В часах используется система S5 System in Package (SiP) и двухъядерный процессор, который также используется в Series 5. Apple заявляет, что они обеспечат в два раза лучшую производительность, чем мы видели в Series 3.

SE похож на Series 4, производство которой Apple прекратила с запуском Series 5 в прошлом году. Серия 4 поставлялась с дисплеями 40 мм и 44 мм - серия 3 имела дисплеи 42 мм и 38 мм в том же корпусе. Apple заявляет, что дисплей Retina в SE на 30 процентов больше, чем в Series 3. Он также совместим со всеми ремешками Apple Watch, включая новую силиконовый ремешок Solo Loop и плетеный ремешок Solo Loop. И он поставляется в трех разных корпусах (все из переработанного алюминия), так что вы можете смешивать и сочетать.

Как и его одноименный iPhone SE, Watch SE - это первые доступные Apple Watch от Apple. Он предназначен для конкуренции с Fitbit и другими бюджетными моделями умных часов. В прошлом альтернативами Apple таким продуктам, как Versa Lite за 159 долларов и Versa 2 за 199 долларов, были старые модели Apple Watch со скидкой. (Watch Series 3 по-прежнему продаются за 199 долларов)

SE будет работать под управлением watchOS 7, которую Apple представила на WWDC. Обновление поставляется с новым приложением для занятий фитнесом (Fitness Plus).

Watch SE также будет поддерживать новую семейную настройку Apple, которая позволяет родителям настраивать и управлять Apple Watch для своих детей, включая такие функции, как мониторинг сообщений и оповещения о местоположении. И вы сможете делиться циферблатами с другими, используя новую функцию Apple Face Sharing. watchOS 7 поставляется с семью новыми вариантами циферблатов.

iPad Air

Apple представила новый iPad Air, который очень похож на iPad Pro. Это значительное изменение дизайна по сравнению с нынешним Air, который был возвращен к жизни в прошлом году, чтобы занять промежуточное положение между iPad и iPad Pro. У прошлогоднего Air были толстые верхняя и нижняя лицевые панели и кнопка для Touch ID, но у этого нового iPad Air рамки вокруг дисплея намного тоньше.

Новый iPad Air от Apple выглядит как обновленная версия iPad Pro, и он будет доступен в следующем месяце по цене от 599 долларов.

Apple использует большой 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina (2360 x 1640), который полностью ламинирован с поддержкой True Tone и антибликовым покрытием. Чтобы втиснуть этот дисплей, Apple переместила датчик отпечатков пальцев Touch ID на кнопку питания вверху. Это делает его первым iPad с биометрическими данными, встроенными в кнопку питания.

iPad Air будет работать на Apple A14 Bionic, 5-нм чипе с шестиядерным процессором и 11,8 миллиардами транзисторов. Apple обещает повышение производительности на 40 процентов по сравнению с последним iPad Air и улучшенную поддержку графики благодаря новому четырехъядерному графическому процессору.

Apple заявляет, что это “самый продвинутый чип“, который она когда-либо производила, и даже включает в себя специальные ускорители машинного обучения, которые приложения смогут использовать. Apple продемонстрировала множество приложений во время своего пресс-мероприятия сегодня, пообещав, что разработчики приложений смогут использовать преимущества этого нового чипа для своих приложений.

Apple также переходит на USB-C на iPad Air, как и на iPad Pro, и поддерживает зарядку 20 Вт и передачу данных 5 Гбит / с. Wi-Fi 6 также включен, и будут доступны дополнительные модели LTE, при этом Apple обещает на 60 процентов более быстрое соединение LTE.

Что касается камеры, Apple даже позаимствовала 12-мегапиксельную заднюю камеру у iPad Pro и обновила ее, добавив улучшенную стабилизацию видео. Фронтальная 7-мегапиксельная камера FaceTime HD входит в комплект поставки Air, с умным HDR и поддержкой захвата видео 1080p 60 кадров в секунду.

iPad Air также будет поддерживать (новый) карандаш Apple Pencil за 129 долларов, который магнитом прикрепляется к планшету. Аксессуар Apple Magic Keyboard за 299 долларов также может быть прикреплен к этому iPad Air, что сделает его еще более похожим на iPad Pro от Apple. Новый iPad Air также будет поддерживать Smart Keyboard Folio от Apple за 179 долларов и новые обложки Smart Folio за 79 долларов.

Apple заявляет, что новый iPad Air будет доступен в следующем месяце в пяти цветах: серебристый, космический серый, розовое золото, зеленый и голубой по цене от 599 долларов.

iOS 14

Компания также обрадовала всех фанатов устройств Apple. Компания выпустит полноценную версию iOS 14, iPadOS 14, watchOS 14 и tvOS 14 уже 16 сентября.

iOS 14 имеет обновленный начальный экран и впервые предлагает поддержку виджетов. Они имеют разные размеры и показывают прогноз погоды. Виджеты также могут отображать последние подкасты, предстоящие встречи и многое другое. Новая функция под названием “Библиотека приложений“ отображает все приложения, установленные на одном экране, и автоматически разбивает их на категории.

В новом обновлении также добавлена ​​функция “Картинка в картинке“, позволяющая отображать видео и звонки FaceTime в углу экрана. Новая ОС также улучшает взаимодействие Siri с системой. Персональный помощник будет отображать только значок внизу. Значок покажет, что Siri вас слушает, и ответит уведомлением вверху.

IPadOS 14 содержит многие новые функции iOS 14, но вместе с тем имеет функции, оптимизированные для iPad. Один из них - Scribble. Он позволяет пользователям писать вручную с помощью Apple Pencil, и содержимое будет автоматически преобразовано в печатный текст. Это работает в любом приложении и предлагает поддержку нескольких языков.

Фотографии получили боковую панель, позволяющую пользователям легко получать доступ к альбомам, избранным фотографиям, местам и скрытым параметрам. Архивы также были переработаны, напоминая MacOS Finder. Более того, Музыка, Ярлыки, Диктофон и другие популярные приложения получили новую боковую панель, предлагающую более унифицированный опыт.

TvOS 14

TvOS 14 не содержит большого количества новых функций. Однако у нас есть режим PiP, поддержка более чем одного пользователя и интеграция камер наблюдения с Homekit. Более того, система наконец-то может воспроизводить видео 4K в приложении YouTube на совместимом Apple TV.

Apple One

Уже давно ходят слухи о пакете, объединяющем Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus и хранилище iCloud. Apple предоставит клиентам различные варианты объединения своих потоковых сервисов в новый пакет Apple One.

Есть три типа пакетов: индивидуальный, семейный и премьер. Индивидуальный план дает подписчикам Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и хранилище iCloud (50 ГБ) за 14,95 долларов в месяц. Семейный план включает те же приложения, но с хранилищем iCloud на 200 ГБ за 19,95 долларов в месяц. План Premier дает подписчикам Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, 2 ТБ хранилища iCloud, Apple News Plus и недавно анонсированный Apple Fitness Plus за 29,95 долларов в месяц.

Согласно Apple, индивидуальный план позволяет сэкономить более 6 долларов в месяц, исходя из стандартной ежемесячной цены на приложения, а семейный план экономит до 8 долларов в месяц. План Premier дает экономию более 25 долларов в месяц.

Согласно пресс-релизу, покупки Apple One сопровождаются 30-дневными бесплатными пробными версиями приложений, которых у людей еще нет. С клиентов будет взиматься плата за все услуги, включенные в их пакет, один раз в месяц, и они могут изменить или отменить свой план в любое время. Клиенты, выбравшие план “Семейный“ или “Премьер“, могут добавить до шести членов семьи. Apple One будет доступен с осени более чем в 100 странах и регионах.

