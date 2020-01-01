Facebook готовит новую версию шлема виртуальной реальности Oculus

Oculus Quest 2 появится уже скоро.

Хотя Facebook официально не заявляла, что скоро появится продолжение Oculus Quest, утечек и фрагментов информации достаточно, чтобы с уверенностью предположить, что они уже в пути. Несколько утечек рендеров и изображений дают нам представление о вероятном дизайне Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 twitter

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Обратите внимание, что все изображения в этой статье Oculus Quest 2 являются некими утечками и могут не отражать точный внешний вид и детали системы.

Подробностей о дате выпуска сейчас мало, как и следовало ожидать от устройства, которое официально не было анонсировано. При этом мы ожидаем услышать больше об Oculus Quest 2 на Facebook Connect 16 сентября 2020 года. Facebook Connect - это новый бренд, который Facebook использует для того, что когда-то было известно как Oculus Connect.

Когда Oculus анонсировал оригинальный Oculus Quest в сентябре 2018 года, устройство было выпущено весной 2019 года. Нет никаких гарантий, что последующая гарнитура будет соответствовать аналогичным срокам, но есть некоторый прецедент, когда оборудование Oculus было объявлено в сентябре и не выйдет. в течение нескольких месяцев.

Oculus Quest 2 twitter

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Мы еще не знаем всех спецификаций Oculus Quest 2, но благодаря утечке данных из Facebook мы знаем некоторые из наиболее важных деталей о гарнитуре.

Процессор - Qualcomm Snapdragon XR2

Дисплей - 2К на глаз

Объем памяти - 6 ГБ

Память - до 256 ГБ

Порты - USB-C (работает с Oculus Link), разъем для наушников

Oculus Quest 2 меньше и легче оригинального Oculus Quest, хотя в просочившемся видео Facebook не указано, насколько. У него также есть мягкий ремешок для головы, который должен быть более удобным.

Oculus Quest 2 twitter

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Экран Oculus Quest 2 значительно лучше, чем у оригинала. Согласно просочившимся видеороликам Facebook, он имеет "разрешение почти 4K", исходя из разрешения 2K на каждый глаз. У Oculus Quest 2 на 50 процентов больше пикселей, чем у оригинального Oculus Quest.

Oculus Quest 2 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2, который должен обеспечить значительное повышение производительности по сравнению с оригинальным Oculus Quest. Согласно просочившимся видео, Oculus Quest 2 имеет 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти, что должно помочь вам наслаждаться большим количеством игр на гарнитуре VR.

Oculus Quest 2 twitter

С точки зрения ценообразования трудно определить точную цену Oculus Quest 2. Оригинальный Oculus Quest стоит чуть менее 400 долларов. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли у Facebook аналогичная цена на свой следующий Oculus Quest.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook показала новый интерфейс для виртуальной реальности.