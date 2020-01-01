Facebook показала новый интерфейс для виртуальной реальности

Это шаг к тому, чтобы VR стала следующей вычислительной платформой.

В связи с тем, что Конференция разработчиков игр была отменена из-за коронавируса, Facebook на этой неделе делает серию объявлений, связанных с Oculus. Первая большая новость - о программном обеспечении Facebook: Oculus Quest подвергается серьезной переработке пользовательского интерфейса, что, по словам компании, представляет собой “шаг к VR, ставшей следующей вычислительной платформой“.

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Прямо сейчас основной интерфейс Quest включает в себя несколько запутанную систему плавающих меню, которая появляется в виртуальной гостиной, когда вы нажимаете кнопку Oculus. Новое меню выглядит урезанным и более простым для навигации, а также может вызываться прямо в приложениях для доступа к функциональности системы без возврата к домашнему интерфейсу.

Oculus также добавляет поддержку мультиокна для Quest, начиная со встроенного веб-браузера. Вы сможете открывать, закрывать и переставлять окна вокруг себя, как если бы у вас было три гигантских плавающих монитора. Например, Oculus предлагает посмотреть видео игрового процесса в одном, прочитать новости в следующий и (конечно) проверить Facebook в другом. Поддержка приложений, таких как магазин и чаты, появится позже.

Новое меню theverge.com

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“Будущая VR-платформа должна позволять людям легко выполнять много задач, беспрепятственно перемещаться между приложениями, оставаться на связи с другими и просто делать больше“, - говорится в сообщении в Facebook. “От игр до мультимедиа и развлечений, от социального опыта до выполнения работы, VR как следующая вычислительная платформа будет поддерживать весь спектр применений, которые люди ожидают от своих устройств, таких как телефоны и ноутбуки сегодня“.

Однако сейчас Oculus Quest - это прежде всего автономная игровая консоль, и Facebook также подчеркивает свой успех в этом отношении. По данным компании , более 20 тайтлов принесли доход в размере более 1 миллиона долларов только на Quest, и 90 процентов людей, которые начали использовать гарнитуру в праздничные дни, раньше не владели продуктом Oculus. Facebook говорит, что “рад приветствовать новых людей в VR“.

Oculus используют как игровую систему theverge.com

Новые обновления программного обеспечения начнут действовать в этом месяце, хотя вам придется включить их самостоятельно в разделе “Экспериментальные функции“ меню настроек, чтобы получить их в первую очередь.

Напомним, ранее сообщалось, что для виртуальной реальности создали картриджи с запахами.