Легче и компактнее: Panasonic показала новые очки виртуальной реальности

Новинку представили в рамках выставки CES 2020.

На данный момент ясно, что существует ряд недостатков виртуальной реальности. Технология VR в целом страдает от относительно высокой стоимости, ограниченного разрешения / поля зрения, неуклюжие средства управления движением и общее отсутствие программного обеспечения.

Очки виртуальной реальности panasonic

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Но, несмотря на медленный процесс, в одной области технологии не наблюдалось значительного прогресса: комфорт и форм-фактор. Спустя почти четыре года после запуска Oculus Rift рынок насыщен громоздкими гарнитурами в стиле лыжных очков, который блокирует почти всю верхнюю половину вашего лица большим прямоугольником дисплея, который удерживается с помощью ремней или пластиковых креплений на голове.

На выставке CES на этой неделе Panasonic, похоже, станет первой компанией, которая серьезно постарается продвинуться в этом отношении. Новый продукт компании, представляющий концепцию виртуальной реальности, не является гарнитурой в стандартной форме, и может "похвастаться удобной посадкой, которая дает пользователям ощущение, будто они носят очки".

Очки виртуальной реальности panasonic

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В пресс-релизе говорится, что очки оснащены микро OLED-панелями, которые устраняют "эффект дверцы экрана" при разрешении UHD (обычно 3840x2160, хотя неясно, говорится это об одном или двух окулярах). Эти панели также являются первыми на рынке виртуальной реальности, которые поддерживают HDR, что может помочь сделать виртуальные миры более яркими.

Напомним, ранее сообщалось, что очки виртуальной реальности от Apple выйдут в 2020 году.