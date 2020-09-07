Apple может объявить о запуске своего iPhone 12 в ближайшие дни

Компания планирует старт продаж в октябре.

Анонс презентации может состояться на этой неделе gizmochina.com

Apple обычно выпускает новую серию iPhone в первые недели сентября, однако в этом году компания отстает от графика, скорее всего, из-за сбоев, вызванных пандемией COVID-19.

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Компания уже подтвердила, что модели iPhone 12, запускаемые в этом году, будут "доступны через несколько недель". Теперь, согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple может объявить о своем предстоящем мероприятии по запуску на этой неделе.

Ранее Джон Проссер сообщил, что Apple запланировала пресс-релиз на 8 сентября. Ранее он сказал, что компания выпустит новые модели iPad и Apple Watch 7 сентября.

Однако в новом отчете Марка Гурмана утверждается, что Apple не будет анонсировать какой-либо аппаратный продукт, а просто укажет дату запуска в пресс-релизе. Чтобы знать наверняка, придется подождать еще несколько часов.

Учитывая, что компания проводит мероприятие по запуску примерно через две недели после отправки приглашений, Apple может провести мероприятие по запуску iPhone 12 22 сентября, если оно разошлет приглашения 8 сентября.

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Хотя телефоны могут быть анонсированы в ближайшие недели, похоже, что дата доступности перенесена. Сообщается, что предварительное бронирование начнется примерно в середине октября, а поставки базовой модели начнутся через неделю после этого.

Но не все модели вместе поступят в продажу. Согласно отчету, iPhone 12 будет доступен для покупки в октябре, в то время как другие модели линейки, включая iPhone 12 Pro, поступят в продажу в ноябре.

Ожидается, что на мероприятии, посвященном запуску, наряду с четырьмя моделями iPhone 12, технический гигант представит еще несколько продуктов, в том числе Apple Watch Series 6, новый iPad, новый Apple TV, меньший HomePod, AirTags и наушники-вкладыши.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может перенести выпуск нового iPhone на 2021 год.