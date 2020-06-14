Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сеть слили дизайн iPhone 12

Комментариев: 0
Утечка произошла от ресселера.
Заготовка iPhone 12 под чехлы
Заготовка iPhone 12 под чехлы
twitter.com/

Торговый посредник Apple Premium Jin опубликовал фотографии форм, изготовленных из предполагаемых схем iPhone 12, которые, в свою очередь, будут использоваться производителями аксессуаров для разработки чехлов. Формы более или менее подтверждают утечку дизайна, а также размеры, ожидаемые в этом году. Это включает в себя 5,4-дюймовую базовую модель iPhone 12, два 6,1-дюймовых телефона (Pro и не-Pro) и 6,7-дюймовый iPhone Pro Max.

Читай также: IPhone выпал из самолета и остался цел

Jin Store также поделился визуализацией на основе утечек из самих фабрик. Он показывает новый iPhone 12 со всех сторон, включая перемещенный лоток для SIM-карты, а также выступ камеры. Любопытно, что изображенные камеры больше напоминают прошлогодний iPhone 11 Pro Max без каких-либо признаков iPad Pro LIDAR.

Ожидается, что линейка Apple iPhone в этом году будет большой и станет первым 5G-устройством компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали рендер iPhone 12.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: iPhone 12, Apple, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь