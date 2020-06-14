В Сеть слили дизайн iPhone 12

Утечка произошла от ресселера.

Торговый посредник Apple Premium Jin опубликовал фотографии форм, изготовленных из предполагаемых схем iPhone 12, которые, в свою очередь, будут использоваться производителями аксессуаров для разработки чехлов. Формы более или менее подтверждают утечку дизайна, а также размеры, ожидаемые в этом году. Это включает в себя 5,4-дюймовую базовую модель iPhone 12, два 6,1-дюймовых телефона (Pro и не-Pro) и 6,7-дюймовый iPhone Pro Max.

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Jin Store также поделился визуализацией на основе утечек из самих фабрик. Он показывает новый iPhone 12 со всех сторон, включая перемещенный лоток для SIM-карты, а также выступ камеры. Любопытно, что изображенные камеры больше напоминают прошлогодний iPhone 11 Pro Max без каких-либо признаков iPad Pro LIDAR.

Ожидается, что линейка Apple iPhone в этом году будет большой и станет первым 5G-устройством компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали рендер iPhone 12.