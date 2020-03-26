Apple может перенести выпуск нового iPhone на 2021 год

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Apple готовится отсрочить выпуск телефонов iPhone 2020, которые, как ожидается, будут оснащены технологией 5G, сообщают источники японскому новостному сайту Nikkei.

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Apple, как сообщается, провела внутренние дискуссии о возможности отсрочки запуска "на месяцы" из-за опасений относительно того, насколько хорошо iPhone будет продаваться в текущей ситуации. Источники в цепочке поставок также считают, что "практические препятствия" могут отодвинуть дату запуска, которая была запланировано на сентябрь.

"Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит спрос, что может привести к плохому приему первого iPhone 5G со стороны покупателей", - сказал источник, которому прямо известно об этом обсуждении. "Им нужен первый iPhone 5G, чтобы стать хитом".

Apple отслеживает вспышки заболеваний в Соединенных Штатах и ​​Европе и оценивает необходимость отсрочки. Окончательное решение может быть принято не позднее мая, когда Apple, возможно, ждет завершения карантина.

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На этой неделе Apple сообщила сотрудникам, что планирует продлить работу по всему миру удаленно до 8 апреля, при этом магазины начнут открываться в середине апреля. Этим утром MacRumors услышал от источника, что магазины в Соединенных Штатах не будут одними из первых открытых.

Nikkei говорит, что на разработку линейки iPhone 2020 повлияли ограничения на поездки в США, Китай и другие страны. Apple должна была работать с поставщиками над созданием "более конкретного прототипа" для новых iPhone в начале марта, но пришлось отложить сотрудничество до конца месяца, прежде чем снова его отложить. Поставщики считают, что, учитывая то, что Apple находится в процессе разработки смартфона, вероятность задержки «"вероятна".

Однако некоторым поставщикам было предложено отложить график массового производства примерно на два-три месяца.

Слухи указывают на то, что Apple работает над четырьмя новыми моделями iPhone на 2020 год, которые будут доступны по разным ценам. Ожидается, что все модели будут иметь возможности 5G и чипы A14, а более дорогие модели будут оснащены новыми системами 3D-камер, такими как сканер LiDAR.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple отменит презентацию iPhone SE 2.