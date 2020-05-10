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iPhone 12 получит 5G: Рассекречен внешний вид смартфонов

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Смартфоны от Apple будут работать с 5G-сетями.
Внешний вид iPhone 12
Внешний вид iPhone 12
macotakara.jp

Серия макетов iPhone 12 с 3D-печатью, разработанная на основе утечек схем и информации из цепочки поставок Apple, была представлена ​​японским сайтом Mac Otakara, что дает нам первый взгляд линейку iPhone 2020 года.

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По слухам, Apple выпустит четыре модели iPhone 12 в 2020 году: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Изображения показывают все четыре размера, хотя макет Mac Otakara, похоже, содержит 6,5-дюймовую версию iPhone 12‌ Pro Max, а не 6,7-дюймовую версию, о которой неоднократно ходили слухи.

Внешний вид iPhone 12
Внешний вид iPhone 12
macotakara.jp

В соответствии с предыдущими слухами, макеты двух устройств нижнего уровня оснащены двумя объективами, а макеты более высокого класса - тремя объективами.

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Mac Otakara сообщает, что лоток для SIM-карты, который был на правой стороне устройства в предыдущих моделях iPhone, будет перемещен в левую сторону под кнопкой громкости. Похоже, это изменение, которое Apple делает для размещения модуля антенны 5G, который, как ожидается, будет включен во все четыре модели iPhone 12.

Кроме того, в зависимости от моделей, iPhone имеет различное количество отверстий для динамиков с каждой стороны, и все iPhone, ожидаемые в 2020 году, по-прежнему будут иметь разъемы Lightning.

По крайней мере, некоторые из новых моделей iPhone будут иметь дизайн в стиле iPad Pro с металлической рамой с плоскими краями, что значительно отличается от современных моделей. Предполагается, что в более дорогих моделях iPhone 12‌ Pro также будет установлена ​​3D-камера, подобная сканеру LiDAR в iPad Pro, хотя это не отражается в макетах размеров, предоставленных Mac Otakara.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали рендер iPhone 12.

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Теги: iPhone 12, Apple
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