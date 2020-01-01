Японская капсула с образцами астероида приземлится в Австралии

Посадка намечена на 6 декабря.

Согласно заявлениям правительств обеих стран, японская миссия по отбору проб астероидов официально вернет свой драгоценный груз в Австралию в декабре.

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Космический корабль Hayabusa-2 возвращается на Землю с капсулой с образцом, полной материала, захваченного околоземным астероидом Рюгу. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое руководит миссией, давно планировало посадить эту капсулу в огромной пустыне Австралии, но новое объявление знаменует официальное одобрение плана.

"Я рада, что получила разрешение на посадку Hayabusa-2 в зоне Вумера, и очень рада, что JAXA решила сотрудничать с нами по возвращению капсулы", - сказала Карен Эндрюс, министр промышленности, науки и технологий Австралии. "Эта миссия является очень важным научным и техническим достижением, поскольку это первый образец астероида, возвращенный на Землю".

Во время своего пребывания возле Рюгу Hayabusa-2 собрал образцы с каменистой поверхности астероида, выстрелив в астероид, чтобы создать искусственный кратер, а также собрал часть подповерхностного материала, выброшенного этим ударом. Разнообразие образцов означает, что ученые смогут больше узнать о внутренней части Рюгу и о том, как она отреагировала на суровые силы космического пространства, такие как солнечный ветер, постоянный поток высокоэнергетических частиц, называемых плазмой, истекающей от Солнца.

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Но даже с помощью продвинутых космических аппаратов ученые всегда могут провести более подробный анализ в лабораториях на Земле, отсюда и необходимость посадки этой капсулы. Предшественник Hayabusa-2, другая миссия по возврату образцов астероидов под названием Hayabusa, которая посетила астероид под названием Итокава, также вернула свой материал в Австралию

"Одобрение на выполнение операций по возвращению и извлечению капсулы для возврата пробы Hayabusa-2 является важной вехой. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за поддержку правительству Австралии, а также множеству организаций в Австралии за их сотрудничество", - заявил президент JAXA Хироши Ямакава.

Однако, в отличие от Hayabusa, нынешний космический корабль не вернется полностью; он только отправит на Землю капсулу с образцом. JAXA рассматривает возможность отправки зонда Hayabusa-2 для посещения второго астероида примерно через десять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что появилось фото после взрыва бомбы на астероиде Рюгу.