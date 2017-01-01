Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Получен новый четкий снимок поверхности астероида Рюгу

Комментариев: 0
На фото видно кратер, который образовался после сброса бомбы.
Хаябуса-2
Хаябуса-2
jpl

Руководители японской межпланетной станции «Хаябуса-2» опубликовали новые фотографии поверхности астероида Рюгу. Снимки были сделаны за несколько секунд до того, как космический аппарат приблизился к Рюгу, чтобы взять образцы грунта.

Детальная съемка позволила рассмотреть рукотворный кратер, полученный в результаты сброса бомбы на астероид.

Читай также: Получено первое видео с астероида Рюгу

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.

Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.

Чтобы аппарату было легко найти кратер, его ранее специально пометили светоотражающим маркером-целеуказателем.

Снимок поверхности астероида
Снимок поверхности астероида
jpl

Читай также: Зонд рассмотрел кратер и горы на астероиде

"Для нас было крайне важно, чтобы аппарат четко приземлился в нужный кратер. Дело в том, что поверхность Рюгу покрыта опасными валунами, которые могли повредить станцию и стать угрозой для миссии", — рассказали инженеры.

В момент максимального сближения с поверхностью астероида аппарат выстрелил по ней танталовой пулей, после чего собрал разлетевшиеся мелкие обломки породы. Далее станция быстро вернулась на 20-километровую орбиту.

На днях руководители миссии выложили новые снимки из миссии. Они сделаны на высоте около 8 метров от поверхности астроида. На фотографиях можно рассмотреть кратер как сверху, так и сбоку.

Также в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как «Хаябуса-2» приближалась к Рюгу.

Напомним, ранее сообщалось, что японский зонд захватил грунт с астероида Рюгу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Рюгу, астероид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь