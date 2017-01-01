Получен новый четкий снимок поверхности астероида Рюгу

На фото видно кратер, который образовался после сброса бомбы.

Руководители японской межпланетной станции «Хаябуса-2» опубликовали новые фотографии поверхности астероида Рюгу. Снимки были сделаны за несколько секунд до того, как космический аппарат приблизился к Рюгу, чтобы взять образцы грунта.

Детальная съемка позволила рассмотреть рукотворный кратер, полученный в результаты сброса бомбы на астероид.

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Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.

Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.

Чтобы аппарату было легко найти кратер, его ранее специально пометили светоотражающим маркером-целеуказателем.

Снимок поверхности астероида jpl

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"Для нас было крайне важно, чтобы аппарат четко приземлился в нужный кратер. Дело в том, что поверхность Рюгу покрыта опасными валунами, которые могли повредить станцию и стать угрозой для миссии", — рассказали инженеры.

В момент максимального сближения с поверхностью астероида аппарат выстрелил по ней танталовой пулей, после чего собрал разлетевшиеся мелкие обломки породы. Далее станция быстро вернулась на 20-километровую орбиту.

На днях руководители миссии выложили новые снимки из миссии. Они сделаны на высоте около 8 метров от поверхности астроида. На фотографиях можно рассмотреть кратер как сверху, так и сбоку.

Также в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как «Хаябуса-2» приближалась к Рюгу.

Напомним, ранее сообщалось, что японский зонд захватил грунт с астероида Рюгу.