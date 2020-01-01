Японский зонд доставит кусок астероида на Землю

Нетронутый материал астероидов, собранный японским космическим кораблем в прошлом году, спустится на Землю менее чем через пять месяцев, если все пойдет по плану.

Образцы околоземного астероида Ryugu (Рюгу) шириной 900 метров, пойманного японским зондом Hayabusa2, должны приземлиться на юге Австралии 6 декабря, сообщили представители космических агентств обеих стран.

Читай также: Японский зонд захватил грунт с астероида Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) "подало заявку на получение разрешения на возврат запущенного космического объекта (AROLSO), и оба агентства в настоящее время находятся в процессе подтверждения этого. Заявка будет утверждена в соответствии с Законом Австралии о космической деятельности, который вступил в силу в 1998 году", - говорится в совместном заявлении представителей JAXA и Австралийского космического агентства.

Hayabusa2 был запущен в декабре 2014 года и прибыл на Рюгу в июне 2018 года. Космический корабль развернул несколько мини-зондов на поверхности астероида, принимая меры Рюгу несколькими способами.

И материнский корабль Hayabusa2 дважды пробирался к поверхности Рюгу в 2019 году. В феврале того же года он захватил некоторый поверхностный материал, а в июле зонд выкопал подповерхностный материал, обнаженный падением Hayabusa2 на астероид в апреле.

Читай также: Получен новый четкий снимок поверхности астероида Рюгу

Hayabusa2 покинул Рюгу в ноябре 2019 года, начав путь обратно к Земле. План миссии всегда заключался в том, чтобы доставить небольшую капсулу, содержащую образцы астероида на Землю в декабре 2020 года в комплексе Woomera Range, южно-австралийском объекте, находящемся в ведении Королевских военно-воздушных сил Австралии.

Ученые-планетологи стремятся доставить материал в свои лаборатории здесь, на Земле, где его можно детально изучить с помощью различных мощных инструментов. Исследователи утверждают, что образцы Рюгу могут пролить значительный свет на образование и эволюцию астероидов, а также на роль, которую космические породы, богатые углеродом, могли сыграть в содействии жизни на Земле.

У NASA есть своя собственная миссия по отбору астероидов. Космический аппарат OSIRIS-REx изучает астероид Бенну, богатый углеродом, с декабря 2018 года и соберет образцы в октябре. Если все пойдет по плану, этот материал вернется на Землю в сентябре 2023 года с приземлением в пустыне Юты.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд рассмотрел кратер и горы на астероиде.