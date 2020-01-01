Японский зонд доставит кусок астероида на Землю
Образцы околоземного астероида Ryugu (Рюгу) шириной 900 метров, пойманного японским зондом Hayabusa2, должны приземлиться на юге Австралии 6 декабря, сообщили представители космических агентств обеих стран.
Читай также: Японский зонд захватил грунт с астероида Рюгу
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) "подало заявку на получение разрешения на возврат запущенного космического объекта (AROLSO), и оба агентства в настоящее время находятся в процессе подтверждения этого. Заявка будет утверждена в соответствии с Законом Австралии о космической деятельности, который вступил в силу в 1998 году", - говорится в совместном заявлении представителей JAXA и Австралийского космического агентства.
Hayabusa2 был запущен в декабре 2014 года и прибыл на Рюгу в июне 2018 года. Космический корабль развернул несколько мини-зондов на поверхности астероида, принимая меры Рюгу несколькими способами.
И материнский корабль Hayabusa2 дважды пробирался к поверхности Рюгу в 2019 году. В феврале того же года он захватил некоторый поверхностный материал, а в июле зонд выкопал подповерхностный материал, обнаженный падением Hayabusa2 на астероид в апреле.
Читай также: Получен новый четкий снимок поверхности астероида Рюгу
Hayabusa2 покинул Рюгу в ноябре 2019 года, начав путь обратно к Земле. План миссии всегда заключался в том, чтобы доставить небольшую капсулу, содержащую образцы астероида на Землю в декабре 2020 года в комплексе Woomera Range, южно-австралийском объекте, находящемся в ведении Королевских военно-воздушных сил Австралии.
Ученые-планетологи стремятся доставить материал в свои лаборатории здесь, на Земле, где его можно детально изучить с помощью различных мощных инструментов. Исследователи утверждают, что образцы Рюгу могут пролить значительный свет на образование и эволюцию астероидов, а также на роль, которую космические породы, богатые углеродом, могли сыграть в содействии жизни на Земле.
У NASA есть своя собственная миссия по отбору астероидов. Космический аппарат OSIRIS-REx изучает астероид Бенну, богатый углеродом, с декабря 2018 года и соберет образцы в октябре. Если все пойдет по плану, этот материал вернется на Землю в сентябре 2023 года с приземлением в пустыне Юты.
Напомним, ранее сообщалось, что зонд рассмотрел кратер и горы на астероиде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил