Исследование: В самолетах до сих пор используют дискеты

Все важные обновления загружают при помощи 3,5-дюймовых гибких дисков.

Самолет Boeing 747-400, впервые представленный в 1988 году, до сих пор получает важные обновления программного обеспечения на 3,5-дюймовых гибких дисках. The Register сообщает, что исследователи безопасности из Pen Test Partners недавно получили доступ к самолету 747 British Airways после того, как авиакомпания решила списать свой флот после резкого падения количества путешествий во время пандемии коронавируса. Команда смогла полностью осмотреть отсек авионики под пассажирской палубой, с его подобными центру обработки данных стойками модульных черных ящиков, которые выполняют различные функции для самолета.

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Партнеры Pen Test обнаружили в кабине 3,5-дюймовый дисковод для гибких дисков, который используется для загрузки важных навигационных баз данных. Это база данных, которая должна обновляться каждые 28 дней, и инженер посещает ее каждый месяц, чтобы получить последние обновления.

Хотя это может показаться удивительным, что 3,5-дюймовые гибкие диски все еще используются в самолетах сегодня, многие из Boeing 737 также использовали гибкие диски для загрузки программного обеспечения авионики в течение многих лет. Согласно отчету Aviation Today за 2015 год, базы данных, размещенные на этих дискетах, становятся все больше. Некоторые авиакомпании отказываются от использования дискет, но у других инженеры все еще приезжают каждый месяц, чтобы сесть и загрузить восемь дискет с обновлениями аэропортов, маршрутов полетов, взлетно-посадочных полос и многого другого.

Акцент на безопасности еще более важен для новейших самолетов. Современные самолеты, такие как Boeing 777X и 787, используют оптоволоконные сети, где вся авионика подключается к этой сети и управляется парой компьютеров, на которых установлено программное обеспечение, важное для полета. Это скорее традиционная сеть, как в офисном здании, а некоторые из последних авиалайнеров даже получают обновления программного обеспечения по беспроводной сети. Однако программное обеспечение, на котором установлены современные самолеты, не всегда надежно. Boeing только что возобновил производство своего проблемного самолета 737 Max после того, как сбои в программном обеспечении привели к двум катастрофам со смертельным исходом, в результате которых погибли 346 пассажиров и членов экипажа.

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Несмотря на доступность современных технологий, это не помешало использованию дискет в других отраслях. Министерство обороны США прекратило использование 8-дюймовых гибких дисков для координации ядерных сил страны только в октябре 2019-го, а на Международной космической станции до сих пор полно дискет.

Напомним, ранее сообщалось, что дискету с подписью Стива Джобса продают на аукционе.