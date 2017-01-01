Дискету с подписью Стива Джобса продают на аукционе

Стартовая цена дискеты составляет 7500 долларов.

Недавно на аукционе RR Auction появился весьма необычный лот. Это одна из дискет легендарной Apple Macintosh System Tools. Ключевая её особенность - личная подпись прошлого руководителя компании Стива Джобса. Данный экземпляр очень редкий, ведь, как мы знаем, мистер Джобс не очень-то любил раздавать автографы, тем более на дискетах.

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Начальная цена этого лота $7 500, комментарий к лоту таков:

«Стандартная дискета Macintosh System версии 6.0, в отличном состоянии. На корпусе автограф Стива Джобса, написанный чёрной ручкой. Целый пример истории технологий»

Если вдруг вы считаете себя коллекционером старых ценных исторических вещей, то вам нужно немедленно обзавестись этой дискетой. По ней можно узнать огромное количество ценной информации про тогдашнюю жизнь людей и, конечно же игры, в которых они проводили своё свободное время.

Сейчас дискета находится в свободном доступе, а значит, купить её может кто угодно и когда угодно. В случае, если вам действительно интересна история и быт прошлых лет, то стоит поспешить, кто знает, сколько ещё таких же любителей может найтись в самое короткое время.

Напомним, ранее сообщалось, что первый компьютер Стива Джобса продали за $210 тысяч.