Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эксклюзивные марсианские iPhone 12 появились в продаже до анонса

Комментариев: 0
Смартфон посвятили Илону Маску.
iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars
iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars
caviar-phone.ru

Компания Caviar, которая специализируется на выпуске модифицированных ювелирных смартфонов, представила новую серию iPhone 12 Pro Limited Edition, которые посвятили SpaceX и Илону Маску.

Читай также: В России создали царь-телефон

Всего будет выпущено 19 таких смартфонов, причем они сделаны на основе iPhone 12, который должны показать только осенью.

Специздание iPhone 12 Pro Limited Edition имеет надпись "Musk be on Mars" на задней панели, встроенную частицу космического корабля, а чуть ниже - подпись Илона Маска. Также изображен запуск ракеты SpaceX Dragon.

Корпус iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars сделан из титана, а рельеф нанесен лазерной гравировкой. У каждого из смартфонов есть уникальный номер.

Стоимость iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars - $4990 за версию на 128 ГБ, а iPhone 12 Pro Max - $5450.

Напомним, ранее сообщалось, что в России сделали антикороновирусный iPhone 11 Pro.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: iPhone 12, Caviar, фото, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь