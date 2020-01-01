Эксклюзивные марсианские iPhone 12 появились в продаже до анонса

Смартфон посвятили Илону Маску.

Компания Caviar, которая специализируется на выпуске модифицированных ювелирных смартфонов, представила новую серию iPhone 12 Pro Limited Edition, которые посвятили SpaceX и Илону Маску.

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Всего будет выпущено 19 таких смартфонов, причем они сделаны на основе iPhone 12, который должны показать только осенью.

Специздание iPhone 12 Pro Limited Edition имеет надпись "Musk be on Mars" на задней панели, встроенную частицу космического корабля, а чуть ниже - подпись Илона Маска. Также изображен запуск ракеты SpaceX Dragon.

Корпус iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars сделан из титана, а рельеф нанесен лазерной гравировкой. У каждого из смартфонов есть уникальный номер.

Стоимость iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars - $4990 за версию на 128 ГБ, а iPhone 12 Pro Max - $5450.

Напомним, ранее сообщалось, что в России сделали антикороновирусный iPhone 11 Pro.