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В России сделали антикороновирусный iPhone 11 Pro

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Смартфоны покрывают серебром и дополняют религиозными символами.
Антикоронавирусный iPhone 11 Pro
Антикоронавирусный iPhone 11 Pro
caviar-phone.ru

Ювелирная компания Caviar, которая специализируется на создании модификаций iPhone и Vertu, представила новую лимитированную партию смартфонов iPhone 11 Pro. Ее позиционируют как противокороновирусную, так как корпус выполнен из серебра 925 пробы. А для “дополнительной защиты“ на смартфоны наносят иконы, руку Фатимы, дракона или цветок лотоса.

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“Святой покровительствует путешественникам и торговцам, к нему обращаются за поддержкой в новых начинаниях, просят об излечении от болезней, молятся о заступничестве и благосклонности. Модель смартфона сделана из драгоценных материалов. По древним верованиям эти металлы наделены целебными свойствами. Серебро 925 пробы, из которого выполнен корпус девайса, имеет уникальную особенность — обеззараживание поверхностей. Caviar iPhone 11 Pro Saint Nicholas станет Вашим оберегом в современном мире, полном опасностей и страстей. Он станет отличным подарком для приверженца христианства или коллекционера, собирающего редкие произведения искусства на религиозную тематику“, - сказано в описании серии Caviar iPhone 11 Pro Saint Nicholas.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создали “антисанкционный“ золотой iPhone.

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Теги: Caviar, iPhone 11 Pro, коронавирус
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BROKER666    18.03.2020, 11:36
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