В России создали царь-телефон

Основа для телефона - iPhone X.

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил новую модель под названием Царь-телефон.

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Корпус телефона с кнопками имеет шестиугольную форму, символизирующую государственный меч Российской империи, который находится в Государственной Оружейной палате. Экран Caviar Tsar покрыт сапфировым стеклом, а дизайн представлен в двух вариантах: классическом Caviar Tsar Gold из золота и крокодиловой кожи и титановом Caviar Tsar Titanium.

Кроме того, бренд выпустил дополнительный дизайн — Caviar Tsar Heritage (Царь-телефон Наследие). Корпус этой модели покрыт гравировкой с узором в национальном стиле и двуглавым орлом. Caviar Tsar Heritage Red изготовлен из красного композитного камня, Caviar Tsar Heritage Gold имеет золотое покрытие.