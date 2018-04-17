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В России создали царь-телефон

Комментариев: 4
Основа для телефона - iPhone X.
Царь-телефон
Царь-телефон
caviar-phone.ru

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил новую модель под названием Царь-телефон. 

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Корпус телефона с кнопками имеет шестиугольную форму, символизирующую государственный меч Российской империи, который находится в Государственной Оружейной палате. Экран Caviar Tsar покрыт сапфировым стеклом, а дизайн представлен в двух вариантах: классическом Caviar Tsar Gold из золота и крокодиловой кожи и титановом Caviar Tsar Titanium.

Кроме того, бренд выпустил дополнительный дизайн — Caviar Tsar Heritage (Царь-телефон Наследие). Корпус этой модели покрыт гравировкой с узором в национальном стиле и двуглавым орлом. Caviar Tsar Heritage Red изготовлен из красного композитного камня, Caviar Tsar Heritage Gold имеет золотое покрытие.

iPhone X от Caviar
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Теги: Caviar, телефон. Россия, iPhone X
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Комментариев (4)
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Gagarinn    17.04.2018, 17:49
Оценка:  0
Gagarinn
Ватники думают что создали телефон
Может таки чехол для лохов?
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:42
Оценка:  0
гость
Шестиугольный айфон??? С кнопками??? А что это такое четырехугольное на фото?
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:16
Оценка:  +4
гость
Кацапы, собирайте ЦАРЬ-ВАЛЕЖНИК И БУХАЙТЕ ЦАРЬ-БОЯРЫШНИК!
Никчемные, тупые идиоты
ГенийПрошлого    17.04.2018, 17:12
Оценка:  +5
ГенийПрошлого
аж смешно, может бампер создали а не телефон
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