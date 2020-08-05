Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Часы, ноутбук и телефоны: В Сеть утекли видео всех новых устройств Samsung

Комментариев: 0
Инсайдер Эван Бласс опубликовал видео со всеми устройствами Samsung, которые должны показать сегодня.
Новинки от Samsung рассекретили до презентации
Новинки от Samsung рассекретили до презентации
скриншот видео

Вся линейка устройств Samsung, которая должна быть показана сегодня на мероприятии Galaxy Unpacked, была показана в серии видео от инсайдера Эвана Бласса. Наиболее интересны кадры неанонсированного складного устройства Galaxy Z Fold 2 от Samsung (большинство предыдущих утечек были только пресс-рендерами), но видео также включают кадры с Galaxy Note 20 Ultra, планшета Galaxy Tab S7, беспроводными наушниками Galaxy Buds Live и умных часов Galaxy Watch 3.

Читай также: Samsung удалила ролики-насмешки над Apple

Огромное количество утечек, которые произошли до сегодняшнего события, означает, что мы уже имели хорошее представление о том, чего ожидать от пяти устройств, но в некоторых случаях это первый раз, когда мы видим их вне идеально пресс-рендеров. Для Galaxy Z Fold 2 это еще и полноценный взгляд на два его дисплея с дырочками, а также внешний дисплей, который выглядит значительно больше, чем у оригинального Fold.

Ранее сегодня Бласс также сообщил, что петли складного устройства будут разных цветов, включая серебро, золото, красный и синий.

Читай также: Смартфон Galaxy Note 20 Ultra получит новый тип экрана

Одно из видео также показывает нам краткое изложение основных функций Galaxy Note 20 Ultra, многие из которых ранее были в виде слухов. К ним относятся использование телефона для игры в xCloud с помощью внешнего контроллера (подробности об этой функции впервые появились в прошлом месяце), а также использование DeX для беспроводной потоковой передачи на телевизор Samsung, что позволяет использовать экран телефона как трекпад.

Наконец, есть Galaxy Buds Live, которые показаны с небольшими резиновыми насадками, которые предназначены для надежного закрепления наушников в ваших ушах, планшет Tab S7 и Galaxy Watch 3. 

Увидеть полную презентацию можно уже в 17:00 по этой ссылке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Samsung, видео, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь