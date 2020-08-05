Часы, ноутбук и телефоны: В Сеть утекли видео всех новых устройств Samsung

Инсайдер Эван Бласс опубликовал видео со всеми устройствами Samsung, которые должны показать сегодня.

Вся линейка устройств Samsung, которая должна быть показана сегодня на мероприятии Galaxy Unpacked, была показана в серии видео от инсайдера Эвана Бласса. Наиболее интересны кадры неанонсированного складного устройства Galaxy Z Fold 2 от Samsung (большинство предыдущих утечек были только пресс-рендерами), но видео также включают кадры с Galaxy Note 20 Ultra, планшета Galaxy Tab S7, беспроводными наушниками Galaxy Buds Live и умных часов Galaxy Watch 3.

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Огромное количество утечек, которые произошли до сегодняшнего события, означает, что мы уже имели хорошее представление о том, чего ожидать от пяти устройств, но в некоторых случаях это первый раз, когда мы видим их вне идеально пресс-рендеров. Для Galaxy Z Fold 2 это еще и полноценный взгляд на два его дисплея с дырочками, а также внешний дисплей, который выглядит значительно больше, чем у оригинального Fold.

Ранее сегодня Бласс также сообщил, что петли складного устройства будут разных цветов, включая серебро, золото, красный и синий.

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Одно из видео также показывает нам краткое изложение основных функций Galaxy Note 20 Ultra, многие из которых ранее были в виде слухов. К ним относятся использование телефона для игры в xCloud с помощью внешнего контроллера (подробности об этой функции впервые появились в прошлом месяце), а также использование DeX для беспроводной потоковой передачи на телевизор Samsung, что позволяет использовать экран телефона как трекпад.

Наконец, есть Galaxy Buds Live, которые показаны с небольшими резиновыми насадками, которые предназначены для надежного закрепления наушников в ваших ушах, планшет Tab S7 и Galaxy Watch 3.

Увидеть полную презентацию можно уже в 17:00 по этой ссылке.