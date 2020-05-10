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Смартфон Galaxy Note 20 Ultra получит новый тип экрана

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Это будет первый телефон с дисплеем LTPO.
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 Ultra
mydrivers.com

5 июня редактор XDA Макс Вайнбах сообщил, что Galaxy Note 20 Ultra будет иметь 6,9-дюймовый LTPO-дисплей WQHD + 120 Гц с разрешением 3040 × 1440. Стоит отметить, что это первый в отрасли флагманский телефон с дисплеем LTPO.

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LTPO - это низкотемпературный поликристаллический оксид (LTPO = LTPS + Oxide). Два TFT-устройства, LTPS и Oxide, объединены в одном пикселе. Оксид - это структура нижнего затвора, а LTPS - структура верхнего затвора.

Этот новый процесс сочетает в себе преимущества низкого энергопотребления процесса Oxde TFT и скорости обновления картинки.

Кроме того, сообщается, что Galaxy Note 20 Ultra поддерживает адаптивную частоту обновления.В режиме адаптивной частоты обновления Samsung Galaxy Note 20 Ultra интеллектуально переключает частоту обновления в различных сценариях, тем самым снижая энергопотребление.

Что касается конфигурации ядра, Galaxy Note 20 Ultra оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865. Версия Exynos дебютирует с Exynos 992, которая оснащена максимум 16 ГБ памяти + 512 ГБ памяти, емкостью аккумулятора 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Ожидается, что смартфон дебютирует в августе.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал смартфон со странным экраном.

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Теги: Galaxy Note 20 Ultra, Samsung, смартфон
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