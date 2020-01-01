Новинки от Samsung: Трансляция онлайн-презентации Galaxy Unpacked
В среду, 5 августа, стартует онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked, где все желающие могут узнать о новинках экосистемы устройств Galaxy. Прямая трансляция будет доступна в 17:00 по киевскому времени.
Трейлер презентации:
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“Во времена изменений поддерживать связь друг с другом и быть продуктивным - чрезвычайно важно. Наши мобильные устройства помогают людям быть в курсе последних событий и представляют новые возможности для работы и досуга“, - говорится в анонсе трансляции.
Как ожидается, будут представлены сразу несколько устройств: новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, наушники Galaxy Live TWS и новые планшеты.
Также компания устраивает розыгрыш нового смартфона, условия получения которого огласят в начале эфира.
Напомним, ранее сообщалось, что названа дата анонса складного Samsung Galaxy Z Fold 2.
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