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Новинки от Samsung: Трансляция онлайн-презентации Galaxy Unpacked

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В 17:00 стартует онлайн-трансляция презентации новинок от южнокорейского гиганта.

В среду, 5 августа, стартует онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked, где все желающие могут узнать о новинках экосистемы устройств Galaxy. Прямая трансляция будет доступна в 17:00 по киевскому времени.

Трейлер презентации:

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“Во времена изменений поддерживать связь друг с другом и быть продуктивным - чрезвычайно важно. Наши мобильные устройства помогают людям быть в курсе последних событий и представляют новые возможности для работы и досуга“, - говорится в анонсе трансляции.

Как ожидается, будут представлены сразу несколько устройств: новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, наушники Galaxy Live TWS и новые планшеты. 

Также компания устраивает розыгрыш нового смартфона, условия получения которого огласят в начале эфира.

Напомним, ранее сообщалось, что названа дата анонса складного Samsung Galaxy Z Fold 2.

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Теги: Samsung, Galaxy Unpacked, трансляция, видео
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