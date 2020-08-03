Тренды YouTube: Взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге
Ревизор 11 сезон – Кривой Рог
Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева
В программе Ревизор 11 сезон 3 выпуск от 03.08.2020 Юлия Панкова и ее команда отправятся на родину Владимира Зеленского. Интересно, насколько гостеприимным будет Кривой Рог по отношению к съемочной группе? Подробности проверок смотри прямо сейчас!
Юлия Панкова решится прийти туда, где восемь лет назад Ольга Фреймут потерпела сокрушительное поражение. Скандальный ресторан Джокер популярен не своим люксовым сервисом и вкусными блюдами, а хамоватой администрацией и обороной кухни. Первая встреча программы Ревизор в Кривом Роге оказалась не очень теплой. Возможно, Юлии Панковой удастся растопить сердца персонала и проникнуть на кухню?
Мощный взрыв в Бейруте сравнили с падением атомной бомбы
Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni
Мощный взрыв сотряс столицу Ливана - Бейрут. По данным властей, ЧП произошло на корабле с пиротехникой, который стоял на причале в городском порту. Повреждены жилые дома и офисы, которые находились поблизости. Пострадали сотни человек. Их изрезало осколками стекол. Есть и жертвы.
Напомним, днем ранее в тренды попали 6IX9INE- PUNANI и Внутри Лапенко 2. Серия 3.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил