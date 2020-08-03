Тренды YouTube: Взрыв в Бейруте и Ревизор в Кривом Роге

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Ревизор 11 сезон – Кривой Рог

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В программе Ревизор 11 сезон 3 выпуск от 03.08.2020 Юлия Панкова и ее команда отправятся на родину Владимира Зеленского. Интересно, насколько гостеприимным будет Кривой Рог по отношению к съемочной группе? Подробности проверок смотри прямо сейчас!

Юлия Панкова решится прийти туда, где восемь лет назад Ольга Фреймут потерпела сокрушительное поражение. Скандальный ресторан Джокер популярен не своим люксовым сервисом и вкусными блюдами, а хамоватой администрацией и обороной кухни. Первая встреча программы Ревизор в Кривом Роге оказалась не очень теплой. Возможно, Юлии Панковой удастся растопить сердца персонала и проникнуть на кухню?

Мощный взрыв в Бейруте сравнили с падением атомной бомбы

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Мощный взрыв сотряс столицу Ливана - Бейрут. По данным властей, ЧП произошло на корабле с пиротехникой, который стоял на причале в городском порту. Повреждены жилые дома и офисы, которые находились поблизости. Пострадали сотни человек. Их изрезало осколками стекол. Есть и жертвы.

Напомним, днем ранее в тренды попали 6IX9INE- PUNANI и Внутри Лапенко 2. Серия 3.