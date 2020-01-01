Глава Apple по маркетингу покидает пост

Фил Шиллер работал в Apple 33 года.

Apple сегодня объявила о том, что Фил Шиллер станет сотрудником Apple, продолжая легендарную карьеру, начатую в Apple в 1987 году. В этой роли, которая подчиняется генеральному директору Apple Тиму Куку, Шиллер продолжит возглавлять App Store и Apple Events. Грег (Йоз) Йосвиак, давний лидер в организации Product Marketing, присоединится к исполнительной команде в качестве старшего вице-президента Worldwide Marketing.

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"Фил помог сделать Apple современной компанией, и его вклад обширный и глубокий. В этой новой роли он продолжит обеспечивать невероятное партнерство в области мышления и руководство, которое определило его десятилетия в Apple", - сказал Тим Кук, генеральный директор Apple.

"Многолетний лидер Йоз в организации Product Marketing делает его идеально подходящим для этой новой роли и обеспечит плавный переход в момент, когда команда занята такой важной и захватывающей работой. Я очень рад, что вся команда руководителей выиграет от его сотрудничества, идей и энергии".

В Apple подчеркивают, что Шиллер помогал руководить продукцией Apple и ее маркетингом в течение 30 лет. Совсем недавно он руководил работой по планированию и проведению первой в мире виртуальной конференции разработчиков в мире. Это событие, отличающееся как своими новаторскими программными и аппаратными анонсами, так и креативным и высоко оцененным исполнением, устанавливает новый стандарт того, что виртуальные события могут достичь в эпоху COVID-19

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"Для меня было мечтой работать в Apple, над многими продуктами, которые я люблю, со всеми этими замечательными друзьями - Стивом, Тимом и многими другими", - сказал Шиллер. "Я впервые начал работать в Apple, когда мне было 27 лет, в этом году мне исполнилось 60 лет, и пришло время для некоторых запланированных изменений в моей жизни. Я буду продолжать работать здесь, но я также хочу выделить время для моей семьи, друзей и нескольких личных проектов, которые меня очень волнуют".



Йосвиак берет на себя роль старшего вице-президента Worldwide Marketing. Эта организация отвечает за управление продуктами Apple и маркетинг продуктов, отношения с разработчиками, исследования рынка, управление бизнесом, а также за образование, корпоративный и международный маркетинг.

Йосвиак более 20 лет занимает руководящие должности в маркетинге продуктов Apple и последние четыре года занимал должность вице-президента по всему миру. Йосвиак следил за управлением продуктами и маркетингом продуктов для многих революционных продуктов, включая оригинальные iPod и iPhone. Окончил со степенью бакалавра наук в области вычислительной техники в Университете Мичигана.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-инженера Apple арестовали за шпионаж в пользу Китая.