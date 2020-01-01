Франция оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда долларов

Также были оштрафованы оптовые компании.

Французское агентство по конкуренции, Autorité de la Concurrence, оштрафовало Apple на 1,1 миллиарда евро (около 1,2 миллиарда долларов) за незаконное ограничение оптовых продаж продуктов Apple. По сообщению Reuters, власти оштрафовали не только Apple, но и двух оптовиков - Tech Data и Ingram Micro. Управление по вопросам конкуренции начало расследование в 2012 году, когда премиальный реселлер eBizcuss.com подал жалобу незадолго до того, как обанкротился, сообщил Politico на прошлой неделе. Власти сказали, что штраф - самый высокий, который когда-либо выписывался.

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Французские власти заявляют, что Apple виновна в серии антиконкурентных практик. Во-первых, Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать друг с другом. Во-вторых, он лишил своих посредников премиум-класса возможности снизить цены, а это означает, что цены были идентичны почти на половине розничного рынка Apple. Наконец, Apple обвиняется в несправедливом обращении со своими премиальными посредниками, в некоторых случаях ограничивая их поставки по сравнению с собственными магазинами. Утверждается, что эти методы применимы к таким продуктам, как iPad, в то время как iPhone не пострадал.

Apple заявила, что планирует обжаловать это решение.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple, Adobe и Microsoft заподозрили в завышении цен.